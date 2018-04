Certaines de ces initiatives visent particulièrement les francophones. La Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario s'attend notamment à recevoir plus de 60 000 dollars pour créer un réseau d'intervenants francophones en lien avec la maltraitance des personnes âgées.

L’objectif premier est de former un noyau de personnes qui pourraient intervenir dans leurs communautés respectives pour prévenir la maltraitance et qui, à leur tour, en formeraient d'autres.

Le directeur général de l'organisme, Gilles Fontaine, affirme que l'exploitation financière des aînés reste l'un des problèmes souvent évoqués, mais qu’il y a plusieurs autres facettes à la maltraitance des personnes âgées.

« On parle de violence physique, de violence sexuelle, de négligence en établissement, qui peut provenir de la famille ou d’étrangers. C’est tellement diversifié, il faut former des gens et aussi informer les personnes âgées », souligne M. Fontaine.

Mieux connaître l'Alzheimer

Certains projets sont à vocation culturelle et sociale, alors que d'autres ciblent l'apprentissage.

Dans la région de Cornwall, la Société d'Alzheimer reçoit du financement pour offrir de la formation à environ 2000 personnes qui travaillent avec le public, pour qu'elles sachent comment interagir lorsqu'elles sont en présence de gens atteints de maladies cognitives.

« Trois Canadiens sur quatre connaissent une personne atteinte de la maladie [...], nous allons offrir de la formation avec les gens qui veulent faire partie d’une communauté d’amis de la santé cognitive », souligne Shelley Vaillancourt, directrice générale de la Société d'Alzheimer.

La formation va permettre aux proches, amis et aidants des personnes qui ont la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée de comprendre leurs comportements et actions.

Avec l'annonce faite aujourd'hui, l'investissement total dans le programme destiné aux personnes âgées de la province s'élève maintenant à 11,8 millions de dollars.

Avec les informations de Josée Guérin