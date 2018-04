« Ils nous ont parlé de la surcharge de travail, du nombre de leurs dossiers qui augmentaient, de l’épuisement de certaines personnes, qui n’ont pas la capacité de répondre à des demandes d’enfants abusés en milieu familial [dans un délai de 24 heures] », a illustré Gille Delaunais, présidente de l’exécutif « transports » à l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

L'APTS, qui représente environ 2250 membres en Outaouais occupant plus d'une centaine de titres d'emploi, a organisé cette rencontre qui se déroulait à huis clos. Les membres craignaient en effet de subir des représailles de la part de leur employeur.

« On voulait leur offrir une instance où ils pouvaient échanger avec nos élus et faire une ligne directe avec le ministère pour qu’ils puissent être en mesure d’apprécier - ou de "désapprécier" - les conditions de travail dans lesquelles nos gens travaillent actuellement », a souligné Andrée Poirier, répondante politique de l'APTS en Outaouais.

L'ensemble du secteur éprouve cette même détresse, cette même fatigue, et revendique des conditions de travail qui leur permettent de faire ce qu'ils aiment avec passion, c'est-à-dire prendre soin des gens. Actuellement, prendre soin des gens rend malade. Andrée Poirier, répondante politique de l'APTS en Outaouais

Les députés Marc Carrière et Maryse Gaudreault ont semblé avoir vu cet échange d'un bon oeil.

« C’est à la fois enrichissant et préoccupant. Quand on parle de la santé de nos travailleurs, si on veut qu’il y ait des gens pour s’occuper de nos malades, il ne faut pas qu’eux-mêmes aient des problèmes de santé », a souligné M. Carrière, qui a apprécié le fait que des pistes de solutions aient été proposées.

Maryse Gaudreault, députée de Hull, et Marc Carrière, député de Chapleau Photo : Radio-Canada

Les élus assurent que des suivis seront faits.

« On va s'asseoir ensemble, Marc et moi, et on va regarder comment tout ça peut être exprimé dans d'autres instances », a indiqué Mme Gaudreault.

Une prochaine rencontre organisée par l'APTS aura lieu le 20 avril à l'auditorium de l'Hôpital de Hull. Le syndicat compte également colliger tous ces témoignages et rédiger un mémoire à l'attention des députés.

Avec les informations de Jacaudrey Charbonneau