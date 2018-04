L’école francophone d’Halifax s’est démarquée à un concours organisé par Skills Canada Nova Scotia et l’établissement a remporté 10 000 $ d’outils neufs, qui ont été livrés lundi.

Le concours de Skills Canada Nova Scotia, un organisme à but non lucratif, donne la chance à des jeunes du secondaire et du postsecondaire à démontrer leurs talents dans différentes disciplines, comme la charpenterie, les arts culinaires, la photographie, la soudure, la robotique, ou encore l’art oratoire.

Serge Comeau est l'étudiant de l'École secondaire du Sommet qui s'est distingué par son talent en charpenterie. Photo : Radio-Canada/Jonathan Villeneuve

Serge Comeau s’est distingué en charpenterie avec une niche qu’il a bâtie et qui a été offerte à un organisme de bienfaisance oeuvrant auprès des animaux.

Le jeune homme ne pourra toutefois pas profiter des nouveaux outils longtemps, puisqu’il termine le secondaire en juin. « Oui, je sais, mais c'est bon pour tout le monde, moi j'ai eu le fun ! », dit-il.

Shannon Campbell, la directrice marketing et communications de Skills Canada Nova Scotia, explique que le commanditaire Stanley Black & Decker offre ce prix de 10 000 $ d’outils DeWalt.

Shannon Campbell est la directrice marketing et communication de Skills Canada Nova Scotia. Photo : Radio-Canada/Jonathan Villeneuve

L’enseignant Michael David estime que le prix est le bienvenu pour l’École secondaire du Sommet. « Les budgets sont un petit peu restreints, le matériel de construction c'est très, très cher. Alors le grand du budget allait envers le matériel », dit-il. L’ajout de ces outils permettra aux jeunes d’être encore plus efficaces lorsqu’ils réalisent leurs projets.

« Avoir tous ces outils-là, ça veut dire que l'équipe peut travailler tout ensemble, en même temps », explique-t-il.

Véronica Simard. Photo : Radio-Canada/Jonathan Villeneuve

Véronica Simard est la seule fille inscrite au programme. Elle insiste sur le fait que le programme est accessible à tous. « Je sais que tu penses que les gars, quand ils sont en train de grandir, leur père leur apprend toutes ces choses-là, mais moi j'ai jamais appris », explique-t-elle. « Tu commences vraiment au début, tu continues et tu t'améliores. »

« C'est graduel, tu apprends, tu n’es pas juste comme lancée là-dedans », explique Véronica Simard.

L’étudiante âgée de 15 ans a particulièrement hâte d’essayer l’une des nouvelles perceuses. « Je me trouve en train d'attendre juste pour pouvoir en utiliser une », dit-elle.

Michael David, enseignant de métiers spécialisés à l'École secondaire du Sommet, à Halifax. Photo : Radio-Canada/Jonathan Villeneuve

Cette abondance de nouveaux outils arrive donc au bon moment pour Véronica et pour ses camarades de classe, puisque le programme de métiers spécialisés gagne en popularité.

« Les élèves se parlent, ça grandit toutes les années », se réjouit l’enseignant Michael David. Une cinquantaine d’élèves sont inscrits pour la prochaine année scolaire.

M. David explique que le cours est bénéfique à tous les élèves, et pas seulement à ceux qui envisagent une carrière dans l’un de ces domaines.

« C'est vraiment des habiletés de vie, d'apprendre comment faire ces choses-là soi-même », indique-t-il.

D'après un reportage d'Olivier Lefebvre