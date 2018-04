Il y a quelques années, Marc LeBlanc, alias DJ Bones, a lancé le « Studio LAB Session » afin de contrer l'isolement chez les créateurs de musique électronique.

S’ils ne sont pas tous introvertis, ils passent néanmoins plusieurs heures en solitaire, à créer dans leur studio.

Lors de ces sessions, les artistes rencontrent des gens qui partagent la même passion. Cela leur permet d’échanger, de découvrir différentes techniques et d’obtenir une rétroaction.

Un regain de confiance

Les participants auraient un sentiment en commun : l’incertitude. « Il y a beaucoup de gens qui se remettent en question, souligne Marc LeBlanc. D'avoir la validation d'autres gens dans le milieu, ça les aide à surmonter leur défi d'insécurité. »

Paul Goguen, alias Paranerd, produit de la musique électronique depuis plus de 20 ans, et admet qu’il doute souvent de lui-même.

Je suis insécure, je penserais qu’après 20 ans à faire ça, je le serais moins, mais non. Je suis confiant dans mes habiletés et j’aime ce que je fais, mais pour le donner à des étrangers, c’est difficile. Paul Goguen / Paranerd, producteur de musique électronique

Marc « Bones » LeBlanc aurait bien aimé avoir des sessions comme les « Studio LAB Session » lorsqu'il a commencé sa carrière de DJ Photo : Radio-Canada

Il explique que les commentaires des participants lui donnent une meilleure perspective sur son matériel.

Même si le processus créatif l’intéresse plus que la promotion de sa musique, il se sent plus à l’aise de partager ses chansons au grand public.

Une scène musicale en pleine effervescence

Selon Marc LeBlanc, la musique électronique jouit d’une relève de grand talent, qui n’attend qu’à sortir de l’ombre.

C’est une scène qui grandit très rapidement. Je crois qu’on ne voit que la pointe de l'iceberg! Marc LeBlanc, DJ Bones