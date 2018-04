« Nous prions que l’enquête soit couronnée de succès, afin qu’aucune autre famille n’ait à faire face encore une fois à une telle tragédie », ont déclaré les parents dans une déclaration commune.

Les frères jumeaux Evan et Jordan Caldwell, 17 ans, ont tous les deux perdu la vie lors de l’accident. Certains des six autres adolescents ont été gravement blessés, d’autres s’en sont sortis indemnes. Le groupe avait heurté une grande barrière utilisée pour séparer les pistes de bobsleigh et de luge.

L'enquête publique a lieu du 9 au 13 avril. La juge Margaret Keelaghan en assure la présidence.

Clyde Carr, père de David Carr, 20 ans, qui a subi une lésion cérébrale lors de l’incident, a affirmé que lui et d'autres parents, dont les Caldwell, seront présents lors des audiences de l’enquête publique.

« C’était facile pour nos jeunes de sauter par dessus la clôture. Cela doit être clair que ce n’est pas sécuritaire pour quiconque de glisser sur ces pistes », dit Clyde Carr.

« Nous avons le sentiment que de glisser illégalement à WinSport a été un passe-temps assez fréquent à Calgary depuis les Jeux olympiques. Nous sommes simplement reconnaissants qu'aucune autre tragédie ne soit survenue jusqu'à maintenant et nous espérons que cela ne se reproduira pas dans le futur », a déclaré Justin Hettinga, le père de Caleb Hettinga, 20 ans, qui a perdu la vue de son œil droit et qui a été gravement blessé au visage lors de l’incident.

La réponse de WinSport

WinSport a déclaré dans un communiqué que l'organisation comprend l'importance de l'enquête et s'engage à y participer pleinement.

« La sécurité est et sera toujours une priorité absolue chez WinSport. Nous voulons offrir nos pensées et notre soutien aux familles touchées par la tragédie de 2016, car nous savons que la semaine sera un moment difficile pour elles », a déclaré l’entreprise.

L'organisation a entrepris un examen interne à la suite de l'incident et a mis en place des mesures de sécurité supplémentaires, qui seront examinées au cours de l'enquête.

Encore difficile pour les survivants

Dans une entrevue antérieure, les adolescents ont admis avoir ressenti du regret et de la culpabilité en raison de leur erreur fatale.

Mark Lyons, 19 ans, s'est fracturé plusieurs os au visage et a mis des mois à se rétablir. Il porte toujours des broches pour aider sa mâchoire à guérir correctement.

Il dit souvent revoir des images de l’évènement, surtout lorsque quelqu'un lui demande la raison de sa cicatrice au cou.

Il ne participera pas à l'enquête puisqu’il étudie présentement aux États-Unis, mais s'il était ici, il voudrait avoir la chance d’exprimer sa façon de penser.

« Je ne veux pas blâmer personne, parce que c'est nous qui avons franchi nous-mêmes, les barrières de la propriété. Nous nous sommes faufilés après les heures d’ouverture. C’était notre faute. Maintenant, nous sommes désolés pour les problèmes que nous avons causés », a-t-il dit.

Il aurait toutefois aimé voir de meilleurs avertissements en haut de la piste.

Justin Hettinga, lui, dit que son fils trouve cela difficile de devoir revivre la tragédie. Il ne sera donc pas présent lors de l’enquête.

« Il reconnaît pleinement qu'ils ont fait une grosse erreur cette nuit-là. Il a perdu ses meilleurs amis. C’est difficile pour lui », a affirmé M. Hettinga.