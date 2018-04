Le Centre de contrôle des maladies infectieuses de la Colombie-Britannique soutient qu’environ 40 cas de maladies gastro-intestinales aiguës ont été liés à la consommation de ce produit de la mer depuis mars. Des tests ont confirmé que des cas étaient associés au norovirus.

Les autorités fédérales de Pêches et Océans ont confirmé que les fermes touchées sont sur l’île Denman et à Deep Bay le long de la côte est de l’île de Vancouver.

Ces fermes ne produisent plus d'huîtres pour la consommation, mais l’Agence canadienne d’inspection des aliments n’a lancé aucun rappel.

La cause précise de la contamination n’a pas encore été déterminée. Toutefois, l’épidémiologiste au Centre de contrôle des maladies infectieuses, Marsha Taylor, affirme que le déversement d'égout dans l’environnement marin est la cause la plus plausible de contamination de ces coquillages.

Le centre recommande aux consommateurs de cuire les huîtres afin de s’assurer que le norovirus et tout autre pathogènes sont éliminés.