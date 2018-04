Le principal artisan derrière la construction de la Cité-de-la-Santé, c’est le docteur Lucien Paiement. À l’époque, il est conseiller municipal à la Ville de Laval. En 1966, le docteur Paiement anticipe déjà les besoins de sa ville qui connaît une explosion démographique.

Dans un rapport soumis au gouvernement du Québec, le docteur Paiement décrit la nécessité à Laval d’un centre de santé original qui répondrait aux exigences en médecine communautaire et familiale d’une population de plus de 200 000 habitants.