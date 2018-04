Après le Kamouraska, Charlevoix et la Haute-Gaspésie, c'est au tour de la Vallée-de-la-Matapédia de demander à rencontrer le ministre de la Santé Gaétan Barrette. La MRC n'accepte pas le refus du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent de former un comité sur les besoins en santé spécifiques à la région.