Les augmentations salariales, notamment, sont au cœur des discussions.

Selon l'une des études présentées par l'avocat de la partie syndicale, Claude Leblanc, si l'ensemble des demandes du syndicat sont accordées par l'arbitre, cela représenterait une augmentation de la masse salariale globale de 2 %.

Le Syndicat des Métallos demande aussi à ce que les pourboires ne soient pas pris en compte dans le calcul des augmentations accordées par l'arbitre.

De plus, Claude Leblanc, souhaite que l'arbitre tienne compte du coût de la vie à Sept-Îles.