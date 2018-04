Le drame biographique avec Debbie Lynch-White dans le rôle-titre a engrangé des recettes de 541 928 dollars. Il s'agit du meilleur premier week-end pour un film québécois paru cette année, devant Hochelaga : Terres des âmes, de François Girard, qui avait fait des recettes de 166 834 $ à sa sortie selon les chiffres de Cinéac.

À l'affiche depuis vendredi dernier, le long métrage retrace l'ascension de la chanteuse à succès, issue d'un milieu modeste, pendant la sombre époque de la Grande dépression des années 1930 au Canada.

En comparant les autres premières fins de semaine des films en 2018, La Bolduc se classe en troisième place. Le film québécois a devancé les films américains Tomb Raider (505 774 $) et Un raccourci dans le temps (399 704 $), et se classe derrière Panthère noire de Marvel (1 755 582 $) et Cinquante nuances plus claires (643 969 $).

Il s'agit du quatrième meilleur départ pour un film québécois en six ans.