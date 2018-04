Dans une requête conjointe, les avocats de la Cour martiale, à Halifax, ont recommandé l'amende et une réprimande sévère pour Andreas Felipe Florian-Rodriguez, 20 ans, qui était un marin régulier avant d'être libéré l'année dernière.

Il faisait face à cinq chefs d'accusation sous la Loi sur la défense nationale. Celle de voie de fait a été laissée tomber et il a été reconnu innocent d'un chef d'accusation de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline et d'agression sexuelle.

Il a cependant plaidé coupable à un autre chef d'accusation de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline pour avoir usé de langage sexiste contre une autre femme réserviste.

La cour a appris qu'en avril 2016, M. Florian-Rodriguez prenait un repas en compagnie d'autres réservistes lorsqu'il est grimpé sur une femme et qu'il a tenté de mettre sa main dans ses sous-vêtements alors qu'il lui tenait les bras au-dessus de la tête.

Le procureur, major Luc Boutin, a expliqué à la petite salle d'audience que la femme voulait que M. Florian-Rodriguez cesse et qu'il a obtempéré lorsqu'il a entendu un autre marin arriver.

La femme n'a pas témoigné, mais a indiqué plus tard, à l'extérieur de la cour, que ce moment avait été difficile pour elle, mais qu'elle était heureuse que le cas soit clôt.