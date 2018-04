L'affidavit a été déposé lundi devant la Cour fédérale à Sydney, en Australie.

L'avocat Nicholas Pullen y avance que l'acteur australien de 66 ans vit un moment éprouvant depuis que le journal The Daily Telegraph l'a accusé en décembre d'avoir eu un comportement inapproprié à l'endroit de l'actrice Eryn Jean Norvill durant la production de la pièce King Lear, à Sydney, en 2015.

Geoffrey Rush a nié l'allégation. Il poursuit le journal, affirmant qu'il a été dépeint comme un pervers et un prédateur sexuel. Les détails entourant les comportements qui lui sont reprochés sont demeurés vagues.

À lire aussi : La Québécoise Sophie Nélisse s'attire les éloges de l'acteur Geoffrey Rush

Me Pullen écrit que son client souffre désormais d'un manque de sommeil et d'anxiété, ce qui requiert la prise de médicaments. Il ajoute que l'acteur estime que sa réputation est entachée à tout jamais.

Geoffrey Rush a remporté en 1997 l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans le film Le prodige (Shine). Il a également récolté trois autres nominations aux Oscars.

Celui qui a donné la réplique à l'actrice québécoise Sophie Nélisse dans The Book Thief (La voleuse de livres), en 2013, est surtout connu pour son rôle de capitaine Barbossa dans la série cinématographique Pirates des Caraïbes (Pirates of the Caribbean).