Un texte de Brigitte Dubé, d'après une entrevue réalisée par Isabelle Lévesque

Selon la coordonnatrice du sanctuaire de Pointe-Navarre, Marie Fortin, ce projet a été mis en marche à la suite de demandes populaires.

« On l’appelait le bon père Watier. Les gens se souviennent de lui. Depuis les années 1940, ils viennent en pèlerinage de Montréal, d’Ottawa et d’un peu partout. Ils se recueillent à la chapelle du souvenir où il a été enterré. Le lieu de pèlerinage est ouvert à l’année. Les gens arrivent et nous disent : " On va parler au père Watier." »

Elle raconte que lorsqu’il a été appelé à venir à Gaspé, le père Watier était maître des novices à Ottawa. Il est arrivé à Saint-Majorique en 1938, avait une foi particulière en Notre-Dame-des-Douleurs. On dit qu’il avait une santé fragile.

Le sanctuaire de Notre-Dame-de-Pointe-Navarre. Il s'appelait autrefois Notre-Dame-des-Douleurs. Photo : courtoisie Coreen Suddard

Le père Watier a été bon pour la population. Il avait un charisme de compassion. Il savait écouter, comprendre et consoler la misère humaine. Marie Fortin, coordonnatrice du sanctuaire de Pointe-Navarre

Selon Mme Fortin, la ferveur ne diminue pas. « On a des appels et on reçoit des dons pour que la chapelle demeure en bon état », dit-elle.

Marie Fortin rappelle par ailleurs que le processus menant à la canonisation peut durer des années, voire une centaine d’années. « Il y a différentes étapes, dont le procès en canonisation, précise-t-elle. Il doit par exemple être désigné vénérable. Il peut ensuite être béatifié et l’étape ultime est la canonisation. »

Il faut d’abord monter un dossier avec des témoignages de guérison. « C’est comme une enquête, indique Mme Fortin. Ce sera envoyé à Rome. C’est comme un genre de procès. »

Pendant la construction du sanctuaire, le père Watier avait célébré une messe sur un banc de scie servant d’autel sur le chantier de construction. Photo : courtoisie Coreen Suddard (tiré d'un document)

La Gaspésienne Coreen Annett a écrit un livre sur le père Watier. Elle l’a bien connu. « C’est lui qui nous mariés, dit-elle. Il parlait français avec un accent italien. Il parlait anglais aussi », se souvient-elle.

Pendant la construction, il avait célébré une messe sur un banc de scie servant d’autel sur le chantier de construction.

Marie Fortin se réjouit d’être bien entourée pour mener le projet. « J’ai un groupe de bénévoles extraordinaires qui continuent à avoir foi en lui. C’est pour lui qu’on est là. On veut continuer son œuvre », confie-t-elle.

Les Servites de Marie vont célébrer cette année le 50e anniversaire de la mort du père Watier. Il y aura diverses activités pour souligner l’événement, mais la grande fête aura lieu le 19 août au sanctuaire.