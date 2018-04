Selon Kenneth Gaudet, le président du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), le report du dépôt du projet de loi censé protéger les droits culturels et linguistiques de la communauté francophone est une décision « mutuelle » prise avec le gouvernement provincial.

« On s’est mis d’accord de prendre le temps que ça va prendre pour arriver à quelque chose qui sera acceptable aux deux partis », a dit M. Gaudet.

M. Gaudet explique que l’élaboration de la loi s’avère plus complexe que prévu. Il souligne qu’une telle loi a des répercussions sur plusieurs autres. « Ça a des impacts partout, admet-il. C’est beaucoup plus compliqué que je pensais. »

Il faut, indique M. Gaudet, que la loi prenne en compte les besoins et spécificités du CSAP et qu'elle réponde aux exigences de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui concerne le droit de faire instruire ses enfants dans une langue minoritaire.

La chose qui prime, c’est qu’on ait un "act" qui va satisfaire à nos besoins, et reconnaître notre spécificité, et rencontrer les exigences de l’article 23 de la Charte. Kenneth Gaudet, président du Conseil scolaire acadien provincial

M. Gaudet désire davantage qu’un simple « copier-coller » de la loi provinciale sur l’éducation, qui ne serait selon lui pas approprié pour les besoins de la communauté francophone et acadienne.

« On veut que ça soit très spécifique, c’est du nouveau au Canada, fait-il valoir. On veut quelque chose qui va se tenir debout tout seul. »

Marie-Claude Rioux, directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/Jonathan Villeneuve

De son côté, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) se dit préoccupée par ce retard, car, selon elle, cela risque de créer un vide entre la loi actuelle, toujours en vigueur, et la loi future.

« Je suis certaine que le conseil scolaire veut avoir tous les outils législatifs pour lui permettre d’aller de l’avant », déclare la directrice générale de la FANE, Marie-Claude Rioux.

La spécificité des francophones au coeur des préoccupations

« On aura [le] contrôle de notre système », insiste Kenneth Gaudet. Le président du CSAP rappelle que, par le passé, certaines décisions du ministère de l'Éducation n’étaient pas dans l’intérêt des francophones.

« Ça rencontrait les besoins des conseils anglophones, mais pas nécessairement les nôtres. On n’avait point la liberté de mettre l’argent là où nous autres on en avait besoin », dit-il.

M. Gaudet espère que le dépôt du projet de loi sur l’éducation en français pourra se faire à l’automne.

Avec les informations de Caroline Lévesque