L'ensemble des coûts associés au projet – de même que leur répartition entre Québec et Ottawa – reste toutefois à être évalué.

« Une fois le dossier d'affaires complété, les renseignements qui y seront contenus permettront une analyse encore plus précise des coûts liés à la réalisation du projet et son partage entre les gouvernements du Canada et du Québec », ont indiqué les deux ordres de gouvernement par communiqué, en début d'après-midi.

Les 330 millions investis par Québec permettront d'effectuer :

Le lancement du processus d'acquisition et d'expropriation de l'ensemble des immeubles requis;

Les spécifications techniques et les plans et devis des équipements spécialisés;

Le lancement d'un appel d'intérêt sur le choix du mode de réalisation;

La réalisation d'une nouvelle analyse de la valeur du projet;

Une revue indépendante des coûts, des risques et de l'échéancier;

La mise en place du bureau de projet;

L'échéancier, revu, évoque maintenant des travaux débutant en 2020 et se terminant en 2026.

Des avis de réserves foncières ont déjà été transmis aux propriétaires qui devront être expropriés.

Une annonce courue et attendue

L'annonce a été faite en début d'après-midi par les premiers ministres Justin Trudeau et Philippe Couillard à la bibliothèque de Saint-Léonard. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le ministre québécois des Transports, André Fortin, étaient aussi de la partie.

« Tous les ordres de gouvernement s'entendent sur la nécessité de mener à terme ce projet et d'améliorer la qualité de vie des résidents, en plus de faire de nos communautés des endroits plus verts, a déclaré Justin Trudeau. La modernisation des systèmes de transport en commun comme le métro est une étape essentielle que les grandes villes doivent franchir en vie de lutter efficacement contre les changements climatiques ».

Le projet de prolongement de la ligne bleue prévoit l'ajout de cinq stations, sur une distance de 5,8 kilomètres, jusqu'à l'arrondissement d'Anjou.

Philippe Couillard y voit un facteur de développement économique. « On sait que partout, le potentiel de développement et de densification urbain autour des stations de transport collectif est évident, a souligné le premier ministre. Ce sera le cas ici. D'ailleurs, d'ici 2031, on prévoit qu'au long de ces cinq stations, 3700 nouveaux emplois y seront créés et que plus de 11 700 ménages s'y établiront. »

Nous confirmons sans l’ombre d’un doute que ce projet se réalisera. Philippe Couillard, premier ministre du Québec

L'annonce de lundi fait également état...

D'un tunnel piétonnier pour faire le lien avec le futur service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX;

De deux terminus d'autobus, à la station Anjou et à la station qui se situera à l’angle de Jean-Talon et de Pie-IX;

D'un stationnement incitatif souterrain de 1200 places aux Galeries d'Anjou.

Le prolongement amènera 17 100 nouveaux usagers sur la ligne bleue, prévoit-on.

Un projet qui tarde à se concrétiser

La volonté du gouvernement Couillard de prolonger la ligne bleue ne faisait plus aucun doute depuis plusieurs semaines. Dans le budget présenté le 27 mars dernier, il évaluait le coût des travaux à 3,9 milliards de dollars.

Les détails de la contribution fédérale restent à définir, mais, en général, ce genre de projet est financé à 60 % par Québec et à 40 % par Ottawa.

Ce n'est pas la première fois que le gouvernement du Québec promet la création d'un bureau de projet. Une annonce similaire avait été faite par l'ex-première ministre Pauline Marois en septembre 2013.

En fait, le prolongement de ligne bleue est dans l'air depuis 1979. Le projet, tel que présenté lundi, a été annoncé au moins trois fois depuis 1988.

La ligne bleue se termine actuellement à la station Saint-Michel, sur le boulevard du même nom.