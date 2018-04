Un texte de François Pierre Dufault

Émile Gallant, président de la Commission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard, voit mal comment une telle augmentation pourrait permettre à la province de recruter et de retenir davantage de travailleurs de la petite enfance.

Pour un employé payé au salaire de base de 15,30 dollars l'heure, l'augmentation proposée équivaut à 30 cents. C'est 10,50 dollars par semaine.

« Il faudrait des augmentations de 2 à 3 dollars l'heure pour que nous soyons compétitifs parmi les provinces de l'Atlantique », affirme Émile Gallant. « Et si nous voulons recruter des travailleurs des autres provinces [à l'extérieur de la région], il faudrait encore plus. On parle là d'un écart de 5 à 8 dollars l'heure. »

L'augmentation de 2 % des salaires, annoncée dans le budget provincial, vendredi dernier, a pour but de combattre une pénurie de travailleurs dans les centres de la petite enfance.

Personne ne va déménager à l'Île-du-Prince-Édouard pour un salaire qui est 8 dollars l'heure plus bas. Émile Gallant, président de la Commission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard

C'est le gouvernement qui établit les salaires des éducateurs dans les centres de la petite enfance de la province, y compris les six centres de langue française.

« Il faudrait aussi plus d'argent pour les jeunes qui veulent aller étudier dans le domaine [de la petite enfance]. Mais encore là, les jeunes voient les salaires et ce n'est pas attrayant pour eux », ajoute Émile Gallant.

L'Île-du-Prince-Édouard veut aussi créer jusqu'à 400 nouvelles places en garderies au cours des prochaines années.