Un texte d'Anaïs Brasier

Jeudi dernier, Brian Gallant a affirmé que le gouvernement demanderait au Comité d’administration législative, qui rassemble des membres des différents partis politiques, de suspendre le président de l’Assemblée législative, Chris Collins, le temps d’une enquête.

Allégations de harcèlement Pour l’instant, Chris Collins bénéficie de la présomption d’innocence et aucune enquête n’a été faite sur les allégations de harcèlement qui pèsent contre lui. On ignore également la nature des faits qui lui sont reprochés. La plainte viendrait d’un ou d'une ancien(ne) employé(e).

Les membres de ce comité ont été convoqués pour une réunion spéciale qui se tiendra lundi après-midi. « En l’absence d’un ordre du jour, nous devons supposer que cette réunion porte sur les allégations de harcèlement alléguées contre le président », affirme Stewart Fairgrieve, député progressiste-conservateur qui siège au comité.

Mais plusieurs obstacles s’opposent à la suspension de Chris Collins, selon le politologue Roger Ouellette, notamment en raison du rôle sacré de la présidence. « Le président de la Chambre joue un rôle très important dans le parlementarisme britannique. Il représente l’indépendance du corps législatif par rapport à la monarchie et au corps exécutif. »

Ç'a été très facile pour Gallant d’envoyer Collins sous l’autobus comme député, mais c’est plus difficile de l’envoyer sous l’autobus comme président de l’Assemblée législative. Roger Ouellette, politologue

Selon Brian Gallant, les allégations de harcèlement contre le président de l'Assemblée législative, Chris Collins, sont prises au sérieux. Photo : Radio-Canada

Une mince jurisprudence

« Jamais dans l’histoire on a eu un président d’une chambre d’assemblée législative suspendu », lance Roger Ouellette.

Au Nouveau-Brunswick, il y a déjà eu une tentative pour destituer un président de l'Assemblée législative, sous le gouvernement de Bernard Lord. Les députés avaient déposé une motion visant le président de l’époque, Michael Malley, mais la résolution n'avait pas recueilli une majorité des voix.

En Nouvelle-Écosse, en 1875, une motion similaire a été adoptée par les députés. Le président de l’Assemblée législative de l’époque avait alors remis sa démission.

Il est donc possible de pousser le président de l’Assemblée législative à démissionner ou de voter une motion pour le défaire, mais pas de le suspendre, selon Roger Ouellette.

Chris Collins peut toujours démissionner, mais pour le moment c’est le silence radio de son côté. Roger Ouellete, politologue

Une décision qui doit être prise par l’ensemble des députés

Cette même jurisprudence indique que si on veut voter une résolution pour destituer le président, « c’est l’ensemble des députés qui l’ont élu qui doivent le faire », explique Roger Ouellette.

Le Comité d’administration de l’Assemblée législative ne peut donc pas, lors de sa réunion de lundi après-midi, démettre Chris Collins de la présidence.

Assemblée législative du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada/Philippe Duclos

Mettre Chris Collins « en quarantaine » ?

Selon le paragraphe 104 (2) du Règlement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, le Comité d'administration est chargé « de l’administration, du fonctionnement, de la gestion, de l’entretien et du contrôle des édifices et de la bibliothèque de l’Assemblée législative et des terrains, bâtiments et installations se rattachant à l’Assemblée législative », mais aussi « de toute autre question ayant trait à l’Assemblée législative et aux députés ».

C’est ce dernier point qui permet au comité de débattre du cas de Chris Collins lundi après-midi. Il pourrait donc, selon Roger Ouellette, essayer de relever Chris Collins de ses responsabilités administratives. Il demeurerait président de la Chambre, mais sans responsabilités.

Roger Ouellette, professeur de sciences politiques à l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

« On a un virus, on ne peut pas le détruire, alors on le met en quarantaine », illustre Roger Ouellette, qui doute toutefois que le Comité d'administration de l'Assemblée législative ait réellement ce pouvoir. « Le président de la Chambre est d’office président du comité. Donc est-ce que ce comité a le pouvoir de dire que le président de la Chambre n’est plus président du comité? »

Chris Collins pourrait donc, lundi après-midi, se présenter à la réunion du comité.

De quoi le Comité d’administration peut-il débattre ?

Il faudra d’abord discuter de ce qui est reproché à Chris Collins, affirme Roger Ouellette. « Gallant est assez vague : on dit que c’est très grave, mais on ne sait rien de plus. On ne peut pas demander au comité d’agir contre son président si ses membres ne sont pas informés des faits allégués. »

Enfin, il faudra décider du type d’enquête qui sera menée concernant les allégations faites contre Chris Collins et des mesures qu'il est possible d'adopter dans l’immédiat, en attendant les résultats de cette enquête.

C’est très important pour notre démocratie de respecter les règles. Roger Ouellette, politologue

Roger Ouellette insiste: le comité doit s’en tenir aux pouvoirs qui lui sont conférés.