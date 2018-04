« Ça frappe, ça donne un bon coup, tu te dis ça aurait pu arriver à n’importe qui », dit Daniel Lesage, chauffeur d’autobus pour les Tigres de Victoriaville.

Le chauffeur qui assure les déplacements de cette équipe depuis 10 ans revenait d’un match de série entre les Tigres et les Voltigeurs de Drummondville lorsqu’il a été mis au courant de la tragédie. Il se dit très touché par la mort des jeunes joueurs avec lesquels les chauffeurs sont habituellement très proches.

« Ça doit être terrible. […] On fait partie de l’équipe, quand on voyage sur la route, on va à l’extérieur, on est ensemble, on mange ensemble », décrit M. Lesage.

La cause de l’accident survenu avec un camion semi-remorque n’a pas encore été établie.

Daniel Lesage souligne pour sa part que son organisation a à cœur la sécurité lors de déplacements et que le nombre de kilomètres des conducteurs est limité pour éviter la fatigue.

« On fait toujours très attention et quand on part, quand on va à l’extérieur, Val d’Or, Rouyn-Noranda, Baie-Comeau on part toujours la journée avant le match, souvent on voyage de jour. »

Un ancien joueur en deuil

De son côté, Mathieu Larochelle, de Québec, qui a joué avec les Broncos pour les saisons 2008-2009 et 2009-2010, souligne que l’événement bouleverse toute une communauté tissée serrée et qui entretient des liens étroits avec les jeunes joueurs.

« Je suis encore très proche des gens là-bas. Mon ancienne famille de pension, je leur ai parlé, c’est un vrai choc pour eux. »

En fin d’après-midi vendredi, 15 personnes ont péri dans l'accident entre un camion semi-remorque et un autocar à bord duquel se trouvaient de jeunes hockeyeurs des Broncos.

L’accident a aussi fait 14 blessés.