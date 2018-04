Jean-Pierre Vigier se souvient d’avoir vécu ce que ces jeunes vivent lorsqu'ils sont sur la route.

« Des journées de 12 ou 13 heures dans l’autobus et tes coéquipiers deviennent ta famille , affirme-t-il. L’autobus c’est une manière de vivre même chez les professionnels. Eux aussi passent beaucoup de temps dans l’autobus », se remémore l’ancien joueur de la LNH.

Jean-Pierre Vigier se souvient de l’accident de voiture qui avait coûté la vie à son ami Dan Snyder juste avant le début de la saison en 2003.

Il dit que « la situation a rassemblé toute l’équipe. »

Daniel Lambert, ancien joueur et ancien entraîneur dans la Ligue nationale de hockey (LNH), et actuellement entraîneur-chef des Chiefs de Spokane dans la ligue junior de l’Ouest, se souvient d’un accident d’autocar qui avait soudé son équipe à l’époque où il jouait au hockey junior.

Le 30 décembre 1986, l'autocar qui transportait les Broncos de Swift Current, de la ligue junior de l'Ouest, a fait une sortie de route, tuant quatre passagers.

« Dès que j’ai appris la nouvelle ce week-end, il a fallu que je m’assoie », affirme Daniel Lambert.

« Ça me rappelle beaucoup de souvenirs et ce ne sont pas tous de bons souvenirs », ajoute-t-il.

Il se souvient que la tragédie avait uni son équipe d’une façon bien particulière.

« Je pense que les joueurs qui sont morts auraient voulu que l'on continue de vivre et de jouer », ajoute Daniel Lambert qui dit que l’encouragement de l’un et l’autre leur a permis « de passer à travers les évènements. »

« Deux ans après la tragédie, on a gagné la Coupe Memorial et nous étions six ou sept gars qui jouaient lors de l'accident. On a tous pris un moment pour se souvenir des quatre victimes », a-t-il dit.