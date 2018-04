« Il y a un peu plus de neige que la moyenne dans les montagnes, dit David Watson, un ingénieur spécialisé dans les prédictions des niveaux des rivières. On pourrait dire, “au-dessus de la moyenne, jusqu’à bien au-dessus de la moyenne”. »

Selon David Watson, la rivière Oldman est à environ 144 % de son niveau habituel. La rivière Bow à Calgary est à environ 120 % et la rivière Athabasca, au nord d’Edmonton, est à environ 130 %.

Mais il croit que ce sont surtout les plaines de l’Alberta, particulièrement les endroits qui sont situés au niveau de la rivière, qu’il faut surveiller.

« Les bancs de neige dans les plaines sont un cas particulier et ont un impact différent que les bancs de neige dans les montagnes, dit-il. C’est un peu inhabituel d’avoir des bancs de neige aussi tard dans l’année, surtout dans le sud de l’Alberta. »

« On va suivre de près l’évolution de la météo au cours des prochains jours et des prochaines semaines », promet David Watson.

Les rivières et les ruisseaux pourraient créer des inondations mineures, mais les experts ne s’attendent pas que les plus grosses rivières, comme la rivière Bow ou Athabasca, soient inondées au cours des prochaines semaines, selon David Watson.

Les bancs de neige sont seulement un des facteurs qui permettent de déterminer s’il y aura des inondations dans la province. Par exemple, en 2013, lors des inondations majeures dans le sud de l’Alberta, beaucoup de pluie était tombée sur les bancs de neige dans les montagnes.

John Pomeroy, un hydrologiste de l’Université de la Saskatchewan qui étudie les bancs de neige dans les Rocheuses, affirme qu’il ne faut pas s’inquiéter, du moins pour l’instant.

Il explique que malgré la grande accumulation de neige en 2017, une grande partie de la neige avait fondu rapidement, ce qui avait causé des sécheresses plus tard dans l’été.

Cette année, les prévisions indiquent que le printemps sera plus frais, ce qui signifie que la neige dans les montagnes fondra plus lentement, selon John Pomeroy.