L’attaque en question a ciblé la base aérienne T-4, située à Homs, dans le centre du pays. Elle est survenue quelques heures après que le régime syrien du président Bachar Al-Assad eut été accusé d’avoir perpétré une attaque chimique à Douma, dans la Ghouta orientale.

« Plusieurs missiles ont frappé l’aéroport T-4 », a rapporté l’agence officielle syrienne SANA, évoquant plusieurs victimes, mais sans donner plus de détails. Une source militaire de l’agence a ensuite précisé que la frappe avait été menée par des chasseurs F-15.

« Deux avions F-15 de l'armée israélienne ont frappé l'aérodrome entre 3 h 25 et 3 h 53 heure de Moscou [et de Damas, NDLR] à l'aide de huit missiles téléguidés depuis le territoire libanais, sans pénétrer dans l'espace aérien syrien », a pour sa part affirmé le ministère russe de la Défense, cité par les agences russes.

Selon le ministère, cinq des huit missiles téléguidés ont été détruits par la défense antiaérienne syrienne, tandis que les trois restants ont frappé « la partie occidentale de l'aérodrome ».

Le ministère israélien des Affaires étrangères et l'armée israélienne n'ont pas commenté la situation.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), basé à Londres, mais disposant d’un réseau d’informateurs dans le pays, affirme que l’attaque a fait 14 morts, dont trois officiers syriens et des Iraniens. Selon elle, la base T-4 abrite aussi des forces russes et iraniennes, et des combattants du Hezbollah libanais.

Depuis le début du conflit en Syrie, Israël a effectué une centaine de frappes aériennes dans le pays, selon Associated Press. L’État hébreu, toujours techniquement en guerre avec la Syrie, a d’ailleurs frappé la base aérienne T-4 en février, après avoir affirmé qu’il abattu un drone iranien dans son espace aérien.

Plus de détails à venir.