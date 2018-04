Mme Cyr Wright était membre du comité de coordination de Québec solidaire. Elle a été la seule à s'être portée candidate lors de la période d'inscription des candidatures qui s'est terminée vendredi.

Pour cette enseignante, titulaire d’une maîtrise en technologie éducative, un réinvestissement en éducation serait primordial.

Elle ajoute que l’augmentation du salaire minimum à 15 $ permettrait à beaucoup de Gaspésiens de sortir de la pauvreté.

Originaire de la région, Catherine Cyr Wright a aussi travaillé en développement international.

La candidate explique par ailleurs que Québec Solidaire se porte bien dans Bonaventure. « Les dons entrent ces temps-ci et on a beaucoup de nouveaux membres motivés et prêts à m’aider », mentionne-t-elle.

Mme Cyr Wright remplacera Patricia Chartier qui a annoncé qu'elle ne se représenterait pas. Elle sera officiellement investie le 6 mai prochain.