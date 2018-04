Le territoire de Saint Andrews ne fait que huit kilomètres carrés, mais abrite 107 chevreuils. Cela représente environ 13 chevreuils au kilomètre carré. C’est plus que la densité de la population humaine du Nouveau-Brunswick.

Les résidents de la petite municipalité se targuent d'avoir un climat tempéré, de beaux jardins et aucun prédateur sur leur territoire. Mais ce sont justement ces conditions qui rendent l’endroit parfait pour les chevreuils et leur reproduction. Et l'espèce en a justement profité, selon le maire, Doug Naish.

« Jamais je n’aurais pensé avoir à gérer ce genre de problème en tant que maire. J’aime les chevreuils, mais ils sont problématiques et on ne peut laisser leur population continuer à s’étendre. »

Les chevreuils causent des accidents

Pour certains résidents, chasser les chevreuils de leur propriété est devenu une activité quotidienne. Certains ont même installé des clôtures pour empêcher les animaux de venir manger leurs plantes.

« Beaucoup sont inquiets parce que les chevreuils peuvent être un vecteur de la maladie de Lyme, affirme Angela Dick, d’un groupe d’étudiants analysant le problème. Certains ont même peur de laisser leurs enfants jouer dans la cour. »

Les tiques à pattes noires, également connues sous le nom de tiques de cerf, portent la bactérie qui cause la maladie de Lyme. Photo : The Associated Press/Victoria Arocho

Les chevreuils sont aussi dangereux sur les routes, assure le maire. Si les résidents sont maintenant habitués, ce n’est pas le cas des touristes, qui vont bientôt commencer à affluer à Saint Andrews.

Il y a déjà eu un nombre « important » d’accidents impliquant des chevreuils, selon Doug Naish. Une bête a même foncé dans un cycliste et lui a cassé le bras, dit-il.

Une solution « controversée »

Cinq étudiants de quatrième année du département d’agroforesterie de l’Université du Nouveau-Brunswick ont pris le problème en main.

Ils ont analysé plusieurs solutions, mais concluent que la chasse serait la meilleure solution pour faire face à l’infestation de chevreuils. Saint Andrews tient une partie de chasse à l’arc annuelle depuis 2016, mais les étudiants recommandent une technique précise : attirer plusieurs chevreuils à un seul endroit pour ensuite les tuer.

L’idée sera sûrement controversée, admet le maire, Doug Naish. Mais, les étudiants ont mené un sondage qui révèle que 85 % des résidents de Saint Andrews considèrent les chevreuils comme un problème.

Le plan des étudiants de l’Université du Nouveau-Brunswick sera présenté à la réunion du conseil municipal, lundi soir.