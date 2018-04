Un texte de Patrick Henri

Les joueurs des Oilers n’entendent pas commencer à chercher les réponses qui expliquent leur décevante saison. Ils cherchent déjà depuis la deuxième semaine du calendrier de la LNH.

À la suite d’une éclatante victoire de 3-0, face aux Flames en lever de rideau, les Oilers ont perdu quatre matchs consécutifs.

Après 20 matchs, l’équipe n’avait que sept victoires.

Après 32 parties, les Oilers n’avaient réussi à récolter deux gains consécutifs qu’à deux reprises.

On a nous-mêmes creusé un trou et les équipes sont toutes talentueuses, ce qui fait qu’il est difficile d’en sortir. Cam Talbot, gardien de but

Les joueurs disents que, commes les supporteurs, ils ont chercher des réponses toute l'année pour conprendre comment se sortir du trou qu'ils ont creusé, mais ils n'ont pas réussi à en trouver.

Unités pas trop spéciales

Parmi les choses les plus difficiles à expliquer, il y a la performance de l’équipe en supériorité et en infériorité numérique.

Avec l’avantage d’un homme, les Oilers n’ont réussi à inscrire que 31 buts en 210 occasions. Avec un taux de réussite de 14,8 %, ils occupent le dernier rang des 31 équipes de la LNH.

La saison dernière, le jeu de puissance était une des raisons du succès de l’équipe. Les hommes de Todd McLellan avaient marqué 25 buts de plus, pour un taux d’efficacité de 22,9 %.

En infériorité numérique, la situation est des plus paradoxale,

À quatre contre cinq, à l’étranger, les Oilers ont empêché leurs adversaires de marquer dans 86,7 % des cas, ce qui les place au premier rang.

À la Place Rogers cependant, les Oilers sont les pires du circuit, avec un taux d’efficacité de 65,3 %

Au total, on les retrouve au 25e rang, avec 76,7 %.

Des morceaux d’os dans l’épaule

Pour la première fois depuis qu’il est passé sous le bistouri, Oscar Klefbom a expliqué la nature de son opération à l’épaule.

Ils ont retiré 22 fragments d’os. J’avais mal depuis le début de la saison, mais je ne savais pas pourquoi. Oscar Klefbom, défenseur

Le défenseur ne savait pas s’il aurait besoin de six semaines ou six mois pour se remettre de l’opération. Il semble que la réadaptation sera de courte durée, il espère reprendre graduellement l’entraînement d’ici trois ou quatre semaines.

Lucic veut s’inspirer de Kopitar et de Brown

Comme plusieurs de ses coéquipiers, Milan Lucic a connu une saison à oublier. Il n’a marqué que 10 buts, dont un seul lors 46 derniers matchs.

L’attaquant, dont le contrat de six millions de dollars par année est bon pour cinq autres saisons, croit qu’il peut encore jouer au sein d’un des deux premiers trios des Oilers.

Il entend s’inspirer de ses anciens coéquipiers avec les Kings, Anze Kpopitar et Dustin Brown.

La saison dernière, Kopitar avait inscrit 12 buts et Brown 14. Cette saison, ils en ont marqué respectivement 35 et 28.

L’attaquant de 107 kilos (236 livres) ne croit pas que perdre du poids est la solution à ses problèmes. Selon lui, il est faux de croire que plus on est mince, plus on patine rapidement.

Il mentionne qu’il doit être fort pour continuer à jouer son style et que s’il perd trop de poids, il perdra aussi de la force.

Talbot dit non, McDavid et Nugent-Hopkins disent oui

Invité à se joindre à l’équipe canadienne pour le Championnat du monde de hockey, le gardien Cam Talbot a décidé de décliner l’offre. Il mentionne ne pas se sentir en pleine possession de ses moyens après une longue saison.

Connor McDavid a finalement confirmé qu’il avait accepté l’invitation de Hockey Canada. Son compagnon de trio depuis quelques semaines, Ryan Nugent-Hopkins, y sera aussi.

Leon Draisaitl sera aussi au Danemark pour défendre les couleurs de l’Allemagne. Adam Larsson représentera la Suède et Yohann Auvitu la France.