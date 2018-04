Lors de l’émission de dimanche, les trois artistes, qui participeront au 30e anniversaire des Francos de Montréal en juin, ont été invitées à réagir aux propos controversés du chanteur Louis-Jean Cormier.

Le mois dernier, il a dit craindre qu’elle rende les programmations des festivals « grises », avant de se raviser dans un message publié sur Facebook.

« Dans ma tête et dans mon coeur, la musique des femmes a toujours été plus colorée », a dit Mara Tremblay, qui a toujours travaillé avec des équipes majoritairement féminines.

« On n’est vraiment pas rendu au maximum de ce que les femmes peuvent offrir en termes de musique et de créativité, a-t-elle ajouté. Pour avoir ces femmes-là qui sont montrées, vues et appréciées, oui, peut-être, il faut avoir une parité. »

Fanny Bloom comprend la volonté de mettre davantage l’accent sur le talent que sur le genre, mais elle estime qu’agir concrètement est inévitable afin que la question de la parité ne se pose plus.

« Pour que cela soit normal pour les enfants de voir autant de femmes faire de la musique que d’hommes (...), il faut poser des gestes », a-t-elle affirmé.

Toutefois, l’auteure-compositrice-interprète Andréanne A. Malette préfère sensibiliser le milieu de la musique plutôt que d’exiger des quotas.

« Je fais beaucoup de festivals cet été, a-t-elle expliqué. Si j’apprends que je suis là pour une raison de quotas, cela ne me fait pas plaisir. Je veux être là parce que j’ai du talent. »

Également invitée à l’émission, la comédienne, réalisatrice et productrice Sophie Lorain s’est montrée nettement plus catégorique.

« La parité, je n’en ai rien à cirer. Je trouve ça condescendant, je n’ai pas besoin de votre pitié, j’ai juste besoin de pouvoir exercer ma créativité », a-t-elle assuré.