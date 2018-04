Nick Shumlanski, 20 ans, est le premier survivant à avoir quitté l’hôpital. C’est son père qui a confirmé qu'il était de retour à la maison, située à moins d’un kilomètre des lieux de l’accident.

Un ami proche d’un autre survivant, Matthieu Gomercic, affirme que le fait qu’il soit en vie relève du miracle.

Un autre survivant, Ryan Straschnitzki, a partagé sur Twitter sa rencontre avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Il a écrit : « On est peut-être pas d’accord lorsqu’il s’agit de politique, mais on s’entend sur le soutien. Je suis fier de notre premier ministre et de son fils qui sont venus et ont parlé de hockey. Merci beaucoup. »

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est venu visiter les survivants à l'hôpital. Ryan Straschnitzki se trouve dans un hôpital de Saskatoon. Photo : Ryan Straschnitzki

Le joueur a subi de graves blessures au dos, selon son père Tom Straschnitzki. Il affirme que son fils ne sent plus rien au-dessous de sa taille et doit subir une opération chirurgicale dimanche.

Le frère de Ryan Gobeil, Morgan Gobeil, a survécu à l'accident. Comme premier tatouage, Ryan et ses amis se sont tatoué les battements de coeur de Morgan. Photo : Ryan Gobeil

Ryan Gobeil, le frère de Morgan Gobeil qui a survécu à l’accident, a tatoué, avec trois autres amis, le battement de coeur de son frère.

Shirley Dool, la grand-tante de Tyler Smith, affirme que le jeune de 19 ans est sur la voie de guérison, mais doit rester à l’hôpital. Il a un poumon perforé et de la difficulté à sentir ses mains, ajoute-t-elle.