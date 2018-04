« C’est bien sûr très difficile », a témoigné Cameron Doerkson. « J’imagine que c’est une montagne russe. Nous nous remémorons qui il était et les bons moments que nous avons passés avec lui, et, vous savez, c’est si triste de le voir partir si tôt. »

Un père aimant

Cameron Doerkson a décrit son père comme un « grand homme de famille » qui aimait ses enfants, sa communauté. Il aimait faire rire les gens.

Et il adorait le hockey. « Il aimait ce qu’il faisait. Pour lui, ce n’était pas du travail », a raconté son fils. « Il aimait conduire ces gars, et il le faisait avec un grand sourire. »

Cameron Doerkson dit qu’il avait confiance en la capacité de conduire de son père, même si les trajets plus longs commençaient à l’inquiéter.

« Ça me trottait dans la tête », admet-il. « [Mais] je savais qu’il nous conduirait sains et saufs d’un point A à un point B, et qu’il conduisait ces jeunes de façon sécuritaire où ils devaient se rendre. »

Un homme aimé

Dans une déclaration publiée sur Twitter, l’équipe des Tigers de Kinistino a raconté comment le chauffeur partageait ses histoires lorsqu’il faisait de longues routes avec eux.

« Nous n’oublierons jamais le sourire sur ton visage quand nous avons quitté Allan [en Saskatchewan] après avoir gagné le championnat, et que tu as klaxonné "deux fois pour la Coupe". Ce soir Glen, nous klaxonnons deux fois pour toi », disait la publication.

Sur Facebook, les Outback Thunder de Carrot River ont écrit que Glen Doerkson manquera à beaucoup de monde et que l’on se souviendra de « son énergie et de sa gaieté ».

« Cela me rend humble de savoir à quel point il a touché toutes ces personnes », a dit son fils. « Je suis si fier de lui. »

Alors que sa famille se prépare pour ses funérailles, Cameron Doerkson explique que son père aurait voulu faire partie de la communauté des Broncos.

« Nous voulons qu’il soit inclus dans l’équipe et c’est là que nous voulons que l’on se souvienne de lui. Il aimait ces jeunes, et ces jeunes l’aimaient. »