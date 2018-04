Le chroniqueur municipal de Radio-Canada Marc-André Carignan a eu en exclusivité les grands points de cette transformation, qui a été maintes fois prévue, mais jamais réalisée. Le lauréat : le consortium Saucier + Perrotte Architectes/GLCRM & associés Architectes.

Ce matin, à 10 h, les premières images et les grandes lignes du projet de transformation seront dévoilées.

Pour M. Carignan, les grands défauts du musée seront corrigés : les images montrent en effet une plus grande ouverture au public et davantage de transparence.

« Une des grandes forces de la proposition architecturale de Saucier + Perrotte réside dans sa nouvelle façade, composée en grande partie de verre. Elle ouvre enfin le MAC à l’espace public, permettant une connexion visuelle constante entre les activités du musée et les passants sur la rue. C’est tout le contraire du bâtiment actuel, qui est complètement refermé sur lui-même avec son enveloppe postmoderne très opaque. On a carrément de la difficulté à trouver la porte d’entrée », constate Marc-André Carignan.

Du côté de l’esplanade, le projet propose un ensemble dont les proportions et l’expression architecturale s’intégreront aux bâtiments voisins. « Le projet de rénovation et d’agrandissement du MAC signalera clairement la présence du musée sur le site de la Place des Arts et décuplera sa contribution à l’effervescence culturelle du Quartier des spectacles », explique par voie de communiqué Gilles Saucier, architecte-concepteur principal.

La boutique du musée sera installée à l’intersection des rues Jeanne-Mance et Sainte-Catherine. Au niveau 2, une large vitrine révélera le restaurant du musée, un espace double hauteur qui s’ouvrira sur une terrasse extérieure.

Projet de transformation du Musée d'art contemporain : Vue depuis la Place des Festivals (rue Jeanne-Mance) Photo : Saucier+Perrotte Architectes / GLCRM & Associés Architectes

La visibilité du musée sera rehaussée du côté de la rue Sainte-Catherine. La volumétrie proposée permet également de préserver les vues vers la scène depuis l’esplanade lors de concerts.

Les objectifs du projet de transformation étaient notamment d’augmenter la capacité d’exposition du MAC, de déplacer la boutique et le restaurant et d’améliorer la visibilité ainsi que l’accessibilité de l’entrée principale. Pour le MAC, la proposition lauréate répond pleinement à ces objectifs fixés et respecte l’enveloppe budgétaire allouée.

Projet de transformation du Musée d'art contemporain : vue depuis l’Esplanade de la Place des Arts. Photo : Saucier+Perrotte Architectes / GLCRM & Associés Architectes

Un projet maintes fois reporté

Le projet d’agrandissement du MAC se trame depuis longtemps. On a envisagé le déménagement au Silo no.5, puis en décembre 2011, un ambitieux plan d'agrandissement de 88 millions de dollars – qui devait passer par la reconstruction de l'édifice actuel – a été proposé, mais n’a jamais vu le jour.

En 2014, sous le gouvernement de Pauline Marois un autre agrandissement a été annoncé avec un budget réduit de moitié (à 44 millions de dollars).

Le projet de transformation annoncé lundi matin compte justement sur un budget de 44 millions. Les travaux doivent commencer à l’été 2019 et la réouverture du musée nouvelle mouture est prévue pour 2021.