Un texte de Jean-Philippe Robillard

Rebuts Solides Canadiens inc., une filiale du groupe Tiru, cherche maintenant de nouveaux débouchés pour les 6000 tonnes de matières qui sont stockées dans sa cour depuis plusieurs mois.

Depuis que la Chine a annoncé qu’elle cessait d’accepter tout plastique ou papier venant de l’étranger pour respecter ses nouvelles normes environnementales, le Centre de récupération et de tri de Montréal en subit les contrecoups. La situation est loin de s'améliorer pour le plus important centre du genre au Québec.

La situation se détériore, voire se corse. Ça va de moins en moins bien. Gilbert Durocher, président de Rebuts solides canadiens

Il y a quelques semaines, le grand patron du centre de tri de Montréal, Gilbert Durocher, affirmait pourtant avoir trouvé de nouveaux marchés, dont l'Inde, pour écouler les 6000 ballots de papiers. Mais il soutient aujourd'hui être incapable de vendre ce qu'il a accumulé dans sa cour.

« On réussit encore à écouler notre production courante, mais tout ce qui est à l'extérieur est encore là. Je vous dirais qu'on éprouve toujours des problèmes à en disposer. Le marché se fait de plus en plus difficile. Les commandes à l'exportation diminuent, donc la situation ne s'améliore pas », affirme Gilbert Durocher.

Le centre de tri de Montréal espère écouler les 6000 ballots de papiers entreposés dans sa cour extérieure. Photo : Radio-Canada

Des surplus

Depuis que la Chine a fermé ses frontières aux importations de matières recyclables, les marchés sont inondés de ballots de plastiques et de papiers. Certains pays d'Asie, comme l'Inde, n'arrivent plus à absorber les surplus.

Certains d'entre eux ont même augmenté leurs critères de qualité. « L'Inde nous regarde en disant : "hey les gars, on n'est pas en mesure de tout prendre ça" », explique le président du centre de tri.

Pour Gilbert Durocher, c'est un véritable casse-tête. Il veut éviter à tout prix que les 6000 ballots, qui représentent environ 6000 tonnes de matières récupérées, se retrouvent à l'enfouissement ou à l'incinération.

« On a des discussions avec la Ville de Montréal. Il y a des rencontres qui ont lieu aussi avec Recyc-Québec et nous tentons de trouver une solution », assure-t-il.

Marché québécois

M. Durocher croit qu'une des solutions à la crise qui frappe les centres de tri, dont le sien, est de trouver des débouchés au Québec pour le papier qui se retrouve dans les bacs de récupération.

« Il faut développer des marchés ici. Krugger et Cascade, il va falloir que ces papetières-là puissent avoir des incitatifs pour s'approvisionner localement », estime-t-il, précisant que les négociations sont déjà en cours avec Krugger.

« Je leur en vends déjà un peu présentement et nous sommes à négocier pour augmenter les volumes », ajoute-t-il.

Le directeur général du Front québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard Photo : Radio-Canada

Le directeur général du Front québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, nous a déjà dit craindre que les ballots accumulés par le Centre de récupération et de tri de Montréal ne se retrouvent dans un site d'enfouissement ou à l'incinération.

« Si ça reste longtemps à l'extérieur, éventuellement, on va devoir en jeter », mettait-il en garde, il y a un mois de cela.

Chaque année, le centre de tri de Montréal traite 170 000 tonnes de matières récupérées. Un nouveau centre de tri d'une capacité de 100 000 tonnes, situé dans l'arrondissement de Lachine, ouvrira ses portes en 2019.