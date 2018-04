Le brise-glace Sir William Alexander de la Garde côtière canadienne a beau essayer, le travail qu'il effectue est toujours à refaire.

En dix jours, le brise-glace a traversé deux fois la baie de Shippagan et le golfe du Saint-Laurent puisque la glace revient dans ces zones.

Le temps froid referme les glaces brisées, au grand désarroi des 29 matelots qui travaillent sur le Sir William Alexander du coucher au lever du soleil.

« L’état des glaces est sévère. Elles sont de 30 cm et même des fois de 60 cm d’épaisseur », affirme le commandant du brise-glace, Douglas Roe.

Le ministère dit toutefois prendre cette mission très au sérieux, même si mère nature est loin de coopérer.

Selon Pêches et Océans Canada, une saison de pêche des crabes des neiges qui commencerait et finirait plus tôt limiterait les risques pour baleines noires, une espèce en voie de disparition.

Avec les informations de Nicolas Steinbach