Un texte de Pierre Verrière

Pour cet atelier, une quinzaine de femmes suivent attentivement les consignes de Jennine Krauchi, une experte du perlage. L'artiste a perlé toute sa vie. C'est elle qui a réalisé le sac à feu dit « pieuvre » perlé et brodé qui est exposé dans la galerie Perspectives autochtone du Musée canadien pour les droits de la personne.

Pour l'heure, l'atelier qu'elle anime consiste à réaliser une simple fleur. La tâche s'avère plus ardue qu'elle n'y paraît pour les brodeuses venues suivre ses enseignements.

Dans le groupe, chacune a ses propres raisons d'étudier le perlage.

Renée Nault veut ainsi se rapprocher de ses racines métisses.

« Récemment, je me suis interrogé sur mes origines et j'ai commencé à faire beaucoup de perlage et rencontré des femmes dans le même cas que moi », explique-t-elle.

« Habituellement dans les livres d'histoire on parle beaucoup des hommes, mais rarement des femmes. Le perlage c'est la contribution des femmes à la société », ajoute-elle.

Pour Nicole Maier, le perlage est une manière de faire quelque chose pour elle et de s'exprimer de façon artistique.

« On a perdu beaucoup de choses qu'on identifie avec le fait d'être métis et c'est une façon pour moi de comprendre ce que c'était à l'époque. Peut-être que les femmes qui perlaient étaient comme moi, elles avaient des bons et des mauvais jours et cela aidait à passer à travers comme moi ».

Dans le cadre de l'atelier donné par le Musée du Manitoba, les stagiaires ont pu voir de près des pièces qui n'avaient dans certain cas jamais été exposées.

« Ces pièces qui ont longtemps été cachées nous livrent aujourd'hui leur enseignement », estime Maureen Matthews, la conservatrice en ethnologie du Musée du Manitoba.

« Le fait que les gens reconnaissent l'incroyable beauté du travail du passé fait partie de la résurgence du perlage », fait-elle remarquer.

Mona Moquin fait partie de ces jeunes métis qui ont repris le flambeau des anciens. Initiée par une amie quand elle était étudiante, elle consacre désormais beaucoup de temps à l'art du perlage.

Elle aussi remarque un regain d'intérêt autour d'elle pour ce savoir-faire.

« J'ai beaucoup d'amis métis qui ne savent pas perler, mais qui veulent apprendre et c'est ce qui explique qu'ils s'intéressent beaucoup aux ateliers offerts au Manitoba »,

Preuve du succès remporté par ces ateliers proposés par le Musée du Manitoba, les prochaines sessions sont déjà complètes et la liste d'attente ne fait que s'allonger.