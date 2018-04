Un texte de Katy Larouche

Les participants âgés de 0 à 12 ans étaient vêtus d’un déguisement pour ajouter à l’ambiance festive qui régnait sur la montagne. Parents et amis étaient rassemblés sur la pente-école pour encourager les jeunes skieurs lors de leur descente.

L’événement, qui existe depuis plus de 30 ans, récompense les participants qui livrent la performance la plus constante au cours de leurs deux descentes.

Le président du club de compétition de Ski Gallix, Dave Castilloux, croit que cet événement vient bousculer les façons de faire qui prévalent au cours de la saison de compétition.

On fait un pied de nez à la compétition traditionnelle, le dernier peut être le premier. Dave Castilloux, président du club de compétition de Ski Gallix

Recrutement

Le club de compétition de Ski Gallix profite de l’événement pour dénicher de nouveaux talents.

« Cette année, on a un jeune de deux ans qui était à sa première expérience et il a vraiment aimé l’événement et il nous a déjà dit qu’il serait là l’année prochaine », raconte Dave Castilloux.

Parents et amis étaient présents pour encourager les apprentis skieurs. Photo : Julien Picherit

La motivation que démontrent certains participants séduit les entraîneurs de l’équipe de compétition.

« Chaque année, on a des belles surprises, explique Dave Castilloux. Des jeunes qui ne se démarquent pas nécessairement par leur excellence mais par leur goût de poursuivre avec l’équipe. Chaque année, on recrute quelques jeunes de cette façon-là. »

Plusieurs bénévoles participent chaque année à l’événement pour permettre aux plus jeunes de continuer à y participer.