« York Athletics & Recreation est dévastée par les nouvelles selon lesquelles Mark Cross, ancien membre de l’équipe du hockey masculin, est parmi les victimes de l'accident », a déclaré l'université par communiqué samedi soir.

« Nous sommes extrêmement tristes d'apprendre que Mark a perdu la vie. Il était un membre extraordinaire de notre famille et un leader incroyable dans notre programme », a déclaré Jennifer Myers, directrice exécutive de York Athletics.

M. Cross, âgé de 27 ans, était entraîneur-adjoint des Broncos de Humboldt de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan. L'équipe était dans un autobus en route vers un match éliminatoire vendredi soir lorsque son autobus est entré en collision avec un camion sur la route 35 près de Tisdale, en Saskatchewan. Quinze personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été gravement blessées.

M. Cross a joué pour l'équipe de hockey masculin de York, les Lions, avant de se rendre en Saskatchewan.

Russ Harrington Photo : Radio-Canada/CBC News

L'ancien entraîneur des Lions, Russ Harrington, a déclaré que le temps qui s’est écoulé entre l'annonce de l'accident et la confirmation de la mort de M. Cross avait été très angoissant.

« Ma réaction immédiate a été : "J'espère que Mark va bien, et j'espère que les joueurs que nous avons recrutés dans son équipe vont bien" », a déclaré M. Harrington en entrevue depuis Chicago.

« J’ai alors immédiatement envoyé des textos à Mark et à certains joueurs de l’équipe de Humboldt en espérant que j'obtiendrais une réponse de leur part, mais ça n’a pas été le cas. »

M. Harrington affirme qu’il n’a pas dormi de la nuit en attendant des informations sur ce qui s'était passé. C’est à 2 h 30 samedi qu’il a reçu la confirmation que M. Cross avait perdu la vie dans l'accident.

« Comme tout le monde dans la communauté du hockey, j'ai été dévasté quand j’ai su que Mark était parmi les victimes », a déclaré M. Harrington.

« Au moment où on m’a parlé de l'accident, j’étais simplement sous le choc... J'ai passé de nombreuses années à voyager en bus pour me rendre à des matchs de hockey. Mes enfants voyagent en bus pour leurs épreuves sportives et c'est le pire cauchemar, autant en tant qu’entraîneur qu’en tant que parent. »

Selon M. Harrington, M. Cross avait une personnalité dynamique. « Nous l’avions très vite identifié comme étant la quintessence de ce qu’est un Lion de l’Université York. C’était un excellent coéquipier, fiable et solidaire », a expliqué M. Harrington en entrevue.

Derek Sheppard et Mark Cross Photo : Photo offerte par Derek Sheppard

Derek Sheppard, un ancien coéquipier de M. Cross chez les Lions, affirme avoir déjà été en cohabitation avec M. Cross. Maintenant joueur de hockey installé en Floride, M. Sheppard était lui-même dans un bus quand il a reçu un texto d'un ami commun l'informant de l'accident.

« J'ai envoyé un texto à sa petite amie Molly et elle m'a répondu qu'elle était en route pour l'hôpital, puis elle m'a appelé une heure plus tard et m'a dit qu'il n’avait pas survécu », selon M. Sheppard. « Ç’a été un 36 heures très difficile. »

« Une chose à propos de Mark, c'est qu'il avait toujours le temps pour tout le monde, il animait la fête quand on avait le cœur à la fête et il réconfortait ceux qui en avaient besoin. C’était un gars formidable et il va vraiment nous manquer. »