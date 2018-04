Un texte de Marie-Laurence Delainey

Selon des données obtenues auprès de la Régie de l'assurance maladie du Québec, le nombre de jeunes de 6 à 20 ans qui ont reçu une prescription d'antidépresseurs a augmenté de près de 50 % en quatre ans.

Ils étaient 12 534 en 2017 contre 8476 en 2013. Comme le régime public couvre 44 % de la population québécoise, on peut présumer que ce nombre est encore plus élevé.

Le pharmacien-propriétaire Léandre Elate note une augmentation particulièrement chez les plus âgés.