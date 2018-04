Plus de la moitié des animaux de compagnie qui franchissent les portes de la clinique Dragon Lake ont besoin de perdre quelques kilos, car ils sont trop nourris, fait valoir Victoria Malone, une assistante vétérinaire.

« Le processus évolutif est de manger lorsqu'il y a de la nourriture. Si vous mettez un plat devant votre chien, il va le dévorer et en vouloir davantage tout de suite », constate Mme Malone.

Il faut cependant faire attention.

À écouter : Le diabète sucré, une maladie qui affecte aussi les chats et les chiens

Tout comme les êtres humains, dit-elle, perdre du poids évite aux animaux de devenir diabétique, d’avoir des problèmes cardiaques et de souffrir d’arthrose ou d’inflammation chronique.

« Les gens pensent souvent qu’un gros animal est mignon, mais nous voulons leur faire comprendre que [ce n’est pas le cas] », ajoute Victoria Malone. Selon elle, plus il y a de chiens ou de chats en surpoids et plus les gens pensent que cet excès de kilos est tout à fait normal.

La clinique propose donc aux propriétaires de ces animaux de compagnie des consultations. Ils verront alors si leur chat ou chien est trop gros et les mesures qu'ils doivent prendre pour lui redonner une bonne santé.

Évidemment, ce n’est pas toujours facile pour les chats, dit Mme Malone, car « la plupart des chats ne veulent pas se promener en laisse ».