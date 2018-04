Un texte de Katy Larouche

L'événement, qui a réuni plus d'une dizaine d'artistes, vise à financer les activités de la maison de soins palliatifs l'Élyme des sables.

Les artistes Sofia Poirier, Matiu et Jonathan Freeman ont livré une performance au cours de l'après-midi. Des auteurs-compositeurs-interprètes d’autres régions ont aussi été invités à l’événement, dont David Fleury et François Lachance.

La directrice de l’organisme, Suzanne Cassista, indique que la maison tente chaque année d’en offrir davantage au public.

C’est la neuvième, cette année, et c’est comme une grande pratique pour la 10e qui aura lieu l’an prochain! Suzanne Cassista, directrice de l'Élyme des sables

L'auteur-compositeur-interprète François Lachance a participé au 9e téléradiothon La Récolte. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Le défi du financement

Ce spectacle d’envergure est le principal moyen de financement de l’Élyme de sables.

Suzanne Cassista indique que la maison doit amasser annuellement plus de 500 000 $ pour son fonctionnement. Ce défi incite l’équipe à innover. Cette dernière annoncera d'ailleurs un nouveau mode de financement à la fin de l’événement.

« Les gens vont le découvrir avec nous aujourd'hui et on espère que la réponse sera aussi généreuse que nous on est énervés de la présenter », souligne-t-elle.

L’événement, diffusé à la radio, à la télévision et sur le web, se termine à 18 h.