L'événement s'adressait aux jeunes du primaire et du secondaire.

L'organisateur de l'événement, et propriétaire du Club d'échecs de Rouyn-Noranda, Vincent Cloutier St-Gelais, affirme que la région compte de très bons joueurs.

On est quand même assez développé en région côté échecs. Vincent Cloutier St-Gelais

« J'ai des participants de La Sarre et Val-d'Or qui viennent à ce tournoi, dit-il. On a déjà gagné pendant certaines années, j'ai même deux [jeunes] de troisième année qui sont très très forts et qui gagnent presque leurs 5 parties aux provinciales. »

Âgé de 9 ans, Christophe Dufresne d'Amos a commencé à jouer aux échecs à l'âge de 6 ans.

Il compte parmi les meilleurs joueurs du tournoi régional.

« Parce que ça me fait réfléchir à des coups, ça me procure [aussi] ma dose de logique pour la journée. J'ai déjà gagné le [tournoi] régional ici », mentionne le jeune joueur.

Les gagnants se qualifient pour le tournoi provincial qui aura lieu le 15 avril à Montréal.