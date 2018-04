Un texte de Félix Morrissette-Beaulieu

Les nombreuses précipitations de neige reçues pendant la saison 2017-2018 ont causé une hausse de l’achalandage à la station de ski du Mont-Castor, à Matane.

La directrice du marketing, Annie Joncas, indique que les chiffres sont particulièrement révélateurs du succès de la présente saison, notamment lorsqu’on prend en compte le nombre de billets de saison déjà vendus pour l’année prochaine.

501 membres ont déjà réservé leurs cartes de saison pour 2018-2019, un chiffre presque identique aux ventes de cette année. Il s’agit du plus grand nombre de billets vendus en prévente depuis 2009, se réjouit Mme Joncas.

Tout a augmenté. Les billets journaliers, les cartes de saison. On a le vent dans les voiles en ce moment! Annie Joncas, directrice du Marketing à la station de ski du Mont-Castor

En raison des conditions de neige optimales, l’administration a décidé de prolonger la saison jusqu’au 15 avril.

« Notre plus gros défi est d’avoir un tapis magique. Ça regarde bien pour l’année prochaine. Notre équipe travaille très fort en ce moment. », conclut la directrice du marketing.

Hausse de l’achalandage au centre de ski Gallix

L’administration de la station récréotouristique de Sept-Îles dresse aussi un bilan positif de sa saison.

« C’est une super bonne saison. On a eu beaucoup de neige. C’est que du positif pour nous cette année », indique le directeur du centre de ski Gallix, Alexandre Verret.

Bien que la saison ne soit pas terminée, M. Verret affirme que les ventes de billets journaliers et de cartes de saison ont augmenté entre 15 et 20 % cette saison.

Les conditions sont excellentes en cette fin de saison et, malgré tout, il y a peu d'attente pour monter. Photo : Radio-Canada/François Robert

« En ce moment, on est à 105 nouveaux membres. L’an prochain, on peut espérer être autour de 700 membres à la station. On est très contents ».

L’administration est en attente d’un accord final avant de commencer la construction d’un nouveau chalet. « C’est une infrastructure dont on a besoin depuis longtemps. C’est le nerf de la guerre. La hausse des ventes découle aussi du fait qu’on va avoir de nouvelles installations ».

La dernière journée de ski aura lieu le 15 avril.

Saison prolongée à Saint-Mathieu-de-Rioux

« Avec l’achalandage soutenu tout au long de l’année, on a décidé de poursuivre jusqu’au 21 avril notre ouverture », lance d’emblée le directeur de la station de ski du Mont Saint-Mathieu, François April.

Ce dernier qualifie de presque parfaite la saison qui doit se conclure dans les prochaines semaines, si on met de côté la période de froid du temps des Fêtes.

Le Parc du Mont Saint-Mathieu à Saint-Mathieu-de-Rioux Photo : Page Facebook/Parc du Mont-Saint-Mathieu

Les conditions idéales durant la semaine de relâche ont contribué au succès de la saison, selon le directeur.

Les ventes de billets ont également augmenté. « On a déjà pas mal d’avance sur notre résultat final de l’an passé. Il y a eu une hausse, c’est certain ».

« Pour l’industrie du ski, des hivers comme ça, ça donne le goût aux gens de s’y remettre », se réjouit François April.

En janvier, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de près de 800 000 $ pour un projet de développement au Parc du Mont Saint-Mathieu, dont le coût total est évalué à 2,4 millions de dollars. Dix chalets seront notamment construits au pied des pentes de ski. L’installation d’une nouvelle remontée mécanique dans la section à l'est de la montagne est également prévue.

Près de 729 cm de neige pour le Mont-Comi

Avec les précipitations des dernières semaines, l’administration du parc du Mont-Comi à Saint-Donat-de-Rimouski soutient que la station demeurera ouverte selon son horaire régulier jusqu'au 15 avril et qu'elle sera ensuite ouverte seulement les fins de semaine.

« À l'heure actuelle, nous avons reçu 729 cm de neige cette saison. Les conditions de glisse sont exceptionnelles », affirme Mathieu Roussel, le directeur des opérations.

Le Snowmission attire des planchistes de partout au Québec. Photo : Facebook: Snowmission

D'ailleurs, plus d'une centaine de personnes ont participé à la quarantième course des pompoms au Parc du Mont-Comi samedi, une activité de descente familiale en planche à neige ou à ski destinée aux enfants de 2 à 10 ans.