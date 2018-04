Le parti d'Orban a obtenu 49,5 % des voix au scrutin de liste nationale, d'après les premiers résultats portant sur environ 70 % des bulletins de vote.

Les nationalistes du parti Jobbik arrivent à la deuxième place avec 20 % des voix, ce qui pourrait leur permettre d'obtenir 27 sièges. Les socialistes du MSZP sont en recul, à 11,85 %, selon les premiers résultats provisoires communiqués par la commission électorale.

Viktor Orban, au pouvoir depuis 2010, briguait ce dimanche un troisième mandat consécutif à la tête du gouvernement. En 2014, le Fidesz et ses alliés du Parti populaire chrétien démocrate (KDNP) avaient remporté 133 des 199 sièges de la Diète, soit au-dessus de la majorité des deux tiers.

Les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 19 h (locales) et les opérations de dépouillement ont ensuite débuté.

À 18 h 30, 68,13 % des personnes inscrites avaient accompli leur devoir électoral, ce qui pourrait déboucher sur une participation jamais vue lors des trois précédentes élections législatives, en 2006, 2010 et 2014.

Il y a quatre ans, seulement 61,7 % des inscrits avaient voté, offrant à Orban une victoire massive.

Des femmes vêtues du costume traditionnel hongrois ont exercé leur droit de vote dans un bureau situé dans la municipalité de Veresegyhaz. Photo : Reuters/Bernadett Szabo

L'avenir en jeu

Après avoir voté, le premier ministre, âgé de 54 ans, a jugé que l'avenir de la Hongrie était en jeu.

« J'ai voté pour le Fidesz et j'invite tout le monde à participer à cette élection », a-t-il dit à la presse, ajoutant qu'il allait défendre les intérêts de la Hongrie.

Viktor Orban adopte une ligne dure envers l'immigration en Europe. Pendant la campagne électorale, il s'est porté garant des valeurs chrétiennes de son pays face à l'afflux de musulmans.

Les législatives sont disputées à un seul tour. Sur les 199 députés, 106 sont élus au scrutin uninominal à un tour. Les 93 autres le sont en fonction de listes de partis ou de minorités ethniques.

Le mode de scrutin, qui a été changé en 2010, est plus favorable au parti au pouvoir face à une opposition de gauche fragmentée et de Jobbik. Le nombre total de sièges a été ramené de 386 à 199 en 2011. Le second tour a été supprimé, ce qui prive les partis de la possibilité de conclure des alliances entre les deux tours.