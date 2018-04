L'hôpital avait déclaré un « code orange », signifiant qu'un nombre important de victimes était attendu. Le code orange entraîne l’appel en renfort de personnel et d’appareils additionnels. Des équipes sont aussi mises en place pour être assignées à chaque patient.

Après de nombreuses heures à travailler sans relâche, M. Masri a finalement repris son souffle et tenté de prendre du recul.

« Vous voyez les mères qui tentent d'enlacer leur enfant de 19 ou 22 ans sur une civière, et les petites soeurs de ces patients et leurs frères plus âgés, et vous commencez à entendre les histoires, et les images qu'ils vous montrent de leurs êtres chers -- c'est à ce moment que la réalité vous frappe vraiment », a dit M. Masri, samedi, à La Presse canadienne.

Vous commencez à regarder autour de vous et tout le monde est en pleurs, que ce soit le personnel médical, les infirmières ou les familles des patients. Hassan Masri, médecin

M. Masri a expliqué qu'il n'avait pas entendu de parler de l’accident au moment de commencer son quart de travail comme médecin aux soins intensifs à l'hôpital vendredi à 20 h.

Il s'est précipité aux urgences pour voir ce qui se passait, et a vu l’armée de médecins, de chirurgiens, de neurochirurgiens, de résidents, d'infirmières et d'autres membres du personnel qui s’attelaient à la tâche.

Chaque patient devait avoir sa propre équipe avec un médecin urgentiste, un chirurgien, un résident, un inhalothérapeute et une infirmière, a-t-il indiqué. Les membres du personnel ont eu moins de deux heures pour se préparer.

Le « code orange » a été déclaré vendredi soir, après l'accident tragique près de Nipawin. Photo : CBC/Trevor Bothorel

« Les gens à Saskatoon et dans les environs et dans les plus petites villes sont des familles très tissées serrées. Les gens savaient qui se trouvait dans l'autobus. Les gens connaissaient quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui se trouvait à bord de l'autobus », a raconté M. Masri.

« Beaucoup de personnes ont des enfants qui jouent dans des équipes de hockey qui voyagent d'une ville à l'autre, alors la tragédie était familière », a-t-il ajouté.

M. Masri, dont les parents sont originaires de Syrie, s'était porté volontaire avec d'autres médecins pour fournir des soins pendant deux semaines dans le pays en guerre, en 2011.

Selon lui, cette expérience l'a sans doute préparé à affronter des drames tels que l’accident d'autobus. Il a appris à contrôler ses émotions et à se focaliser sur la tâche à accomplir.

Le médecin a toutefois souligné que les ressources disponibles pour soigner les blessés étaient beaucoup plus importantes à Saskatoon qu’en Syrie. Il a affirmé que l'agence de santé publique et l'administration de l'hôpital avaient « joué un rôle immense » pour tenter de s'assurer de la fluidité des opérations.