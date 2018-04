Dans les cuisines du CHSLD de Rimouski, une douzaine d'employés s'affairent à préparer le prochain repas des pensionnaires.

La coordonnatrice des services d'hôtellerie au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Jocelyne Dufour, explique que les portions des aliments sont bien mesurées pour que les résidents reçoivent un apport en protéines adéquat. L’objectif est notamment de réduire le plus possible la dénutrition des aînés.

Il faut que ce soit beau, que ce soit bon et que ce soit nutritif. Jocelyne Dufour, coordonnatrice des services d'hôtellerie au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Pour atteindre les normes fixées par le gouvernement, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a investi 200 000 $ dans l'achat de nouveaux équipements.

De nouveaux robots tranchent, hachent ou mettent en purée les aliments pour qu'ils soient adaptés aux besoins spéciaux des résidents.

Le CHSLD de Rimouski propose un nouveau menu avec plusieurs choix de textures pour ses résidents. Photo : Radio-Canada

« Des gens pouvaient dire qu'ils se faisaient offrir des oeufs brouillés en compensation d'une texture hachée dans certains centres, explique Jocelyne Dufour. Maintenant, on va décliner, dans la majorité des cas, le menu régulier qui est offert dans quatre textures différentes. »

Saveur locale

Sur la Côte-Nord, le menu offert aux résidents se compose de 84 recettes qui sont en rotation toutes les trois semaines. Il varie aussi au fil des saisons.

La chef des services alimentation et buanderie au CISSS de la Côte-Nord, Nancy Shuglo, indique que ce nouveau menu établit un standard pour tous les établissements en région. Elle souligne néanmoins que le CISSS a le devoir de s'assurer que le menu prend en compte les particularités locales.

« Si, en Minganie, les résidents aiment plus le poisson, on va s'assurer d'en rendre un peu plus disponible à l'offre alimentaire », illustre-t-elle.

Ajustements en cours

Ces nouveaux repas améliorés avaient été promis par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, lors d'une grande dégustation médiatique qu'il avait organisée en novembre 2016.

Sur les étages, ces nouveaux plats sont appréciés, mais des changements pourraient encore être apportés pour améliorer la distribution des aliments.

Le résident du CHSLD de Rimouski, Louis-George Proulx, est généralement satisfait des ajustements au menu.

T'as du choix, plus de choix, les soupes et des affaires de même, j'aime bien ça. Louis-George Proulx, résident du CHSLD de Rimouski

Les nouveaux repas sont généralement appréciés des résidents, même si certains ajustements restent à faire. Photo : Radio-Canada

Cependant, le résident remarque parfois que les repas qui arrivent dans son assiette sont trop froids.

Des ajustements à cet effet sont prévus par le CISSS du Bas-Saint-Laurent. De nouvelles navettes de distribution seront installées dans les établissements pour conserver les aliments à la bonne température.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent n’est pas en mesure de préciser le coût des nouveaux menus. Une analyse est cependant en cours. La modification risque toutefois d’entraîner une hausse des coûts de production des repas. De nouveaux aliments sont utilisés et plus d'employés doivent travailler dans les cuisines à la préparation des mets qui sont servis aux aînés.

Avec les informations d’Isabelle Damphousse