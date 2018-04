Un texte de Katy Larouche

Geneviève Rioux–Savard est l’une des 5 photographes baie-comoises à joindre le mouvement. Elle y participe bénévolement pour la première fois cette année.

La photographe a recruté des femmes qui se sont procuré un billet en échange d’une photographie professionnelle. Tous les profits de l’événement sont ensuite remis à la Société canadienne du cancer pour soutenir la cause du cancer du sein.

« Ça a été encore mieux que je pensais, s’exclame Geneviève Rioux-Savard. Tout le monde était de bonne humeur. Je vous dirais même qu'il y a des femmes qui sont restées plus longtemps sur place pour parler de ce qu'elles vivent. »

Marie-Ève Fortin participe pour la 2e année à l'événement Une pose pour le rose. Photo : Radio-Canada/Katy Larouche

La photographe Marie-Ève Fortin de Sept-Îles a quant à elle décidé de renouveler l’expérience pour une deuxième année.

Le deuil qu’elle a vécu cette année l’a convaincue de poursuivre son engagement dans la cause.

« J’ai une de mes amies qui est décédée du cancer du sein au mois de mars l’année passée, se rappelle Marie-Ève Fortin. Je l’avais invitée à ma première édition, mais elle n’a pas pu venir et disons que ça a encore plus pris son sens cette année pour faire l’événement. »

Confiance en soi renouvelée

La photographe s’est donné le défi de taille de photographier 112 femmes en une journée. Un objectif qu’elle croit pouvoir atteindre grâce à son équipe de neuf bénévoles.

Avant de passer dans le studio improvisé, les participantes ont l’occasion de se faire coiffer et maquiller. Une expérience spéciale qui contribue à la confiance en soi de ces femmes, croit Marie-Ève Fortin.

Elles entrent en me disant : ''je ne suis pas photogénique'', et elles ressortent avec un gros sourire, donc ma mission est accomplie deux fois plus. Marie-Ève Fortin, photographe

Marie-Ève Fortin prévoit amasser plus de 2000 $ pour la cause du cancer du sein grâce à ses photos. Photo : Radio-Canada/Katy Larouche

Prêtes pour l’an prochain

Les deux photographes sont formelles, elles veulent renouveler l’expérience l’an prochain.

Geneviève Rioux-Savard souhaite elle aussi agrandir son équipe de bénévoles et elle veut également offrir un lieu d’échange aux participantes de l’événement.

« Après avoir parlé avec mes bénévoles, on aimerait aussi avoir un petit local pour les femmes qui sont atteintes du cancer et les autres participantes pour qu’elles puissent se rencontrer et discuter de ce qui arrive dans leur vie », explique la photographe.

Au Québec, 126 photographes participent au mouvement. Plusieurs séances sont organisées dans les villes de l’Est-du-Québec le 8 avril.