Un texte de Félix Morrissette-Beaulieu

Depuis le 8 mars, l'exposition intitulée « Femmes d'hier à aujourd'hui » met en valeur 250 photos de femmes qui ont œuvré dans la région du début du 19e siècle à aujourd'hui.

De la pionnière Jane McCallum à la chanteuse Isabelle Boulay, en passant par l’enseignante Jeanne Dionne, les femmes présentées dans l’exposition proviennent de différents milieux, selon Serge Ouellet, bénévole à la Société d’histoire et de généalogie de Matane.

« Que les femmes proviennent du milieu social, culturel ou politique, ou simplement des mères de foyer, ce sont des modèles ».

Les photos ont été sélectionnées par une équipe de femmes bénévoles.

Préserver la mémoire

La Société demande également l'aide du public afin d'identifier plusieurs femmes présentées sur des photos de groupes.