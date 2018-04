Des dizaines d’acheteurs et de curieux se sont réunis dans la capitale australienne pour voir les objets en vente ou mettre la main dessus. Parmi ceux-ci : un chariot de style romain, une montre Rolex en or, une coquille de protection en cuir et un violon centenaire.

L’acteur a laissé partir au plus offrant environ 200 costumes et accessoires de certains de ses films les plus populaires, dont Gladiator, Los Angeles interdite ou L’initié.

L’encan s’est tenu le jour même où Russell Crowe aurait dû célébrer son 15e anniversaire de mariage avec son ancienne compagne, Danielle Spencer. L’acteur soufflait également 54 bougies samedi.

Cette réplique de chariot romain utilisée lors du tournage du film « Gladiator » s'est vendue près de 50 000 $. Photo : Geoff Sumner/Sotheby's Australia

La société internationale de vente aux enchères Sotheby’s a indiqué que plusieurs lots ont trouvé preneur pour un prix nettement plus élevé que l’évaluation initiale. Ainsi, une paire de bracelets métalliques que Crowe portait dans le film Gladiator a été laissée pour un peu moins de 30 000 $, alors que le prix suggéré était d’environ 1500 $. Un autre acheteur a déboursé 49 907 $ afin d'acquérir la réplique de chariot romain créée pour les besoins du même film.

Quelques objets insolites ont également été mis en vente, dont un fossile de reptile remontant à l’époque des dinosaures et ayant appartenu à Leonardo Dicaprio. Il a été adjugé à 60 886 $.

Russell Crowe a fait une apparition surprise lors de l’événement, accueillant chaleureusement les acheteurs potentiels présents lors de la soirée.