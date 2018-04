Pour son dernier combat qu’il livrait samedi soir au Centre Vidéotron, le boxeur de Québec n’a fait qu’une bouchée du Mexicain Hector Aguilar, qui a dû abandonner le combat 72 secondes au premier round.

« De pouvoir avoir fini ça au premier round, ça montre que j’étais prêt et que j’étais déterminé », a déclaré l’athlète de 36 ans en sortant du ring.

« Je me suis senti super bien. On dirait que je laissais aller les choses. Je profitais du moment présent. »

Quand le combat a commencé, j’ai été un peu surpris que mon adversaire voulait vraiment y aller fort. J’ai décidé d’imposer mon rythme. Éric Martel-Bahoeli

Dans son discours d'après-victoire, Martel-Bahoeli a eu une pensée pour son ami boxeur David Whittom, décédé en mars après un combat. Le pugiliste de 39 ans avait été mis K.-O. lors d’un combat au Nouveau-Brunswick, ce qui l’avait plongé dans un coma artificiel. Il serait mort des suites d’une pneumonie.

« J’ai perdu un frère, mais je sais qu’il était avec nous ce soir, a-t-il lancé à la foule. Je pense à sa mère et à sa sœur, je vous aime. »

Inspirer les jeunes

Éric Martel-Bahoeli, qui est agent d’intervention au Centre jeunesse de Québec, souhaite maintenant utiliser son expérience d’athlète pour inspirer la relève.

« Je sais qu’il y en a qui disent que j’ai pris la piqure et que je vais faire un autre combat, mais non, a-t-il affirmé. Je veux finir ça comme ça et je veux continuer à travailler avec des jeunes qui, eux, voudraient faire une carrière en boxe. »