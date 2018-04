Un texte de Pierre Philippe LeBlanc

Quinze jeunes hockeyeurs membres des Broncos de Humboldt sont morts et 14 sont blessés à la suite d’une collision entre leur autocar et un camion semi-remorque, survenue vendredi.

La nouvelle suscite beaucoup d’émotion dans la région de Bathurst, selon le maire de cette municipalité, Paolo Fongemie.

« Hier matin, mon téléphone était inondé de messages de citoyens. Ça leur faisait se souvenir de cette tragédie-là que nous avons vécue 10 ans passés », affirme M. Fongemie.

En janvier 2008, sept jeunes joueurs de basketball de l'école Bathurst High et l'épouse de leur entraîneur sont morts lors d’une collision entre leur véhicule et un camion semi-remorque.

Bathurst éprouve de la solidarité envers Humboldt dans le deuil, selon le maire.

Le maire Fongemie a aussi une pensée pour les premiers répondants sur la scène de l’accident dans sa communauté et en Saskatchewan.

« Aujourd’hui, nos pompiers, nos policiers, nos ambulanciers vivent encore cette tragédie à leur façon, avec le syndrome post-traumatique, explique Paolo Fongemie. J’assume que ce sera la même chose avec les premiers répondants à la tragédie de Humboldt. »

Il offre un conseil à la population de Humboldt.