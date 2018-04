Kylie Masse a franchi la distance en 2 min 05 s 98/100, établissant du même coup un record des Jeux.

Elle a devancé de 44 centièmes sa compatriote Taylor Ruck (2:06,42).

C'était la deuxième médaille d'or de Masse à ces Jeux, et la troisième en argent de Ruck.

Ruck est en voie d'écrire une page d'histoire avec six médailles en six épreuves en Australie jusqu'ici (une d'or, quatre d'argent et une de bronze).

L'adolescente âgée de 17 ans de Kelowna, en Colombie-Britannique, doit encore prendre part au 100m libre et au relais QNI.

L'autre Canadienne qualifiée pour la finale, la médaillée olympique (bronze à Rio au 200 m dos) Hilary Caldwell, a fini 5e (2:09,22).

« J'avais été déçue de ma performance l’an dernier aux mondiaux, a-t-elle admis. Alors je voulais vraiment venir ici et me replonger dans l’environnement des Jeux. C’est une belle façon de terminer [ma carrière]. »

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Ruck et Masse sur le podium du 200 m dos

Le Québécois Philippe Vachon a décroché la première médaille de sa carrière à des jeux internationaux multisports dimanche.

Il a remporté la médaille de bronze au 200 m quatre nages SM8 avec un chrono à 2:34,03. Seuls les Australiens Jesse Aungles (2:30,77) et Blake Cochrane (2:32,72) ont été plus rapides.

« La finale s’est très bien déroulée, et j’ai fait un record personnel, a précisé l'athlète de Blainville. Je me suis bien battu pour essayer d’avoir la médaille d’argent et je suis resté avec l’Australien (Cochrane) le plus longtemps possible. »

L’Ontarien Zach Zona (2 min 41,66 s) était également de la finale. Il a terminé au cinquième rang.

En gymnastique, doublé canadien à la table de saut, alors que Shallon Olsen a obtenu la médaille d'or avec une note de 14,566. Elle a devancé sa compatriote Elsabeth Black (14,233).

C'était la troisième médaille de Black en Australie (2 d'or et une d'argent).

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Doublé canadien en gymnastique

Quatre autres athlètes du Canada sont montés sur le podium :

Argent : Brittany Rogers aux barres asymétriques et Scott Morgan au sol

Bronze : Scott Morgan aux anneaux et Zachary Clay au cheval d'arçon

René Cournoyer, de Repentigny au Québec, a fini au pied du podium aux anneaux, dimanche avec une récolte de 13 900 points.

« Je suis très satisfait de ma finale, a-t-il réagi. Ma routine aux anneaux a été solide, ce qui m'a permis de finir quatrième.

« Je suis un généraliste, alors je suis fier de m’être démarqué contre des spécialistes des anneaux », a-t-il précisé l'athlète de 20 ans, qui lundi participera à trois finales, à la table de saut, aux barres parallèles et à la barre fixe.

Scott Morgan de North Vancouver, avec 14,000 points, a obtenu la médaille de bronze, derrière deux gymnastes anglais.

En athlétisme, à la première journée de compétition au stade Carrara, le Canada a remporté sa première médaille, dimanche.

Mohammed Ahmed (à gauche) aux Jeux du Commonwealth Photo : Getty Images/Michael Dodge

Mohammed Ahmed a terminé 2e du 5000 m avec un chrono de 13:52,78. À 1,8 seconde du gagnant, Joshua Kiprui Cheptegei d'Ouganda.

Ahmed a fait les meilleurs temps intermédiaires au 1000 m (2:57,83) et au 3000 m (8:47,00).

Au lancer du marteau, Adam Keenan a fini 4e avec un jet de 72,15 m. Il a perdu sa place sur le podium quand l'Écossais Mark Dry a réussi un dernier jet de 73,12.

Au 20 km marche, Benjamin Thorne a échoué au pied du podium, en 4e position, en 1:20,49 (son meilleur chrono de la saison), à 1,15 seconde du gagnant. Son compatriote Evan Dunfee a fini 8e (1:23,26).

En cyclisme sur piste, la Canadienne Amelia Walsh a fini 5e de l'épreuve de Keirin. Elle a fini à 57 centièmes de seconde de la gagnante, l'Australienne Stephanie Morton.

Au 10 km scratch, la Canadienne Allison Beveridge a terminé au 7e rang de la finale. Ariane Bonhomme a fini 18e, Stephanie Roorda 20e.

Au contre la montre sur 1000m, Stefan Ritter a été le meilleur représentant canadien avec une 14e place (57,749), Aidan Caves a fini18e (56,850).

Au volleyball de plage, en phase préliminaire du tournoi dames, les Canadiennes Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes ont facilement gagné leur match deux manches à zéro (21-7 et 21-8) face à Rheeza Grant et Abby Blackman de Trinité-et-Tobago.

L'argent pour Beauchemin-Nadeau

Marie-Ève Beauchemin-Nadeau a décroché la médaille d'argent chez les 75 kg en haltérophilie.

La Montréalaise âgée de 29 ans est passée à un seul kilogramme de défendre avec succès son titre des Jeux du Commonwealth, après avoir soulevé 221 kg au cumulatif de l'arraché et de l'épaulé-jeté.

Je suis très satisfaite de ma compétition, même si j’ai fait une erreur à ma première barre à l’arraché. Je n’étais pas assez concentrée et je pensais déjà au tour suivant. Et c’est probablement ça qui m’a fait perdre l’or. L’Anglaise a fait une excellente compétition, elle mérite sa médaille d’or. L'haltérophile canadienne Marie-Ève Beauchemin

Beauchemin-Nadeau, qui fut également médaillée d'argent aux Jeux du Commonwealth 2010, a concédé la victoire à Emily Godley (222 kg). La Galloise Laura Hughes a complété le podium, loin derrière à 207 kilos.

Les haltérophiles québécoises connaissent beaucoup de succès jusqu'ici en Australie. Avant la performance de Beauchemin-Nadeau, elles avaient remporté l'or, l'argent et le bronze dans cette discipline.

Maude Charron, de Rimouski, a grimpé sur la plus haute marche du podium chez les 63 kg, tandis que Tali Darsigny, de Saint-Hyacinthe, a obtenu l'argent chez les 58 kg. Rachel LeBlanc-Bazinet, de St-Bruno-de-Montarville, a mis la main sur le bronze chez les 53 kg.