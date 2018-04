Le maire de la ville, les dirigeants de l'équipe, de jeunes hockeyeurs, des prêtres et des pasteurs, ainsi que des membres des familles affligées, assisteront à ce moment de recueillement qui aura lieu à l'aréna Elgar Petersen, le domicile des Broncos. La veillée aura lieu dimanche à 19 h, heure locale.

Le directeur de la Ville de Humboldt, Joe Day, a déclaré que les responsables avaient décidé d'ouvrir le complexe sportif au public.

Je pense que, dans le cadre du processus de deuil, il est important que la communauté et tous ceux qui soutiennent la communauté aient la possibilité de se réunir. Joe Day, directeur de la Ville

Le maire pourrait prendre la parole lors de la cérémonie, mais aucun autre discours de politicien n'est à l'ordre du jour, a affirmé M. Day. Selon lui, l'événement devrait se concentrer sur les familles.

Depuis samedi, des fleurs sont déposées dans l'escalier de l'aréna.

Les balustrades ont été enveloppées de rubans jaunes et verts en hommage à l'équipe. Photo : Radio-Canada/Alex Soloducha

Le soir de l'accident, Tristen Lozinkski, une élève de 17 ans, a campé avec six de ses amis devant l’aréna. En quelques heures, des dizaines d'autres personnes les ont rejoints.

Selon elle, la communauté s'est réunie avec l'appui des gens du monde entier.

Des messages de soutien et de condoléances ont été envoyés par le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, le premier ministre Justin Trudeau et le président des États-Unis Donald Trump.

Au nom des Canadiens, je remercie les dirigeants du monde entier de leurs précieux messages. Je les ai transmis au premier ministre de la Saskatchewan. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Solidarité à la suite des événements tragiques

La campagne de financement participatif, lancée par un résident de la municipalité de Humboldt, avait déjà permis d'amasser plus de 3 millions de dollars, dimanche matin, pour venir en aide aux parents et à l'équipe.

La GRC soutient qu'il faudra du temps aux enquêteurs pour déterminer les causes de la violente collision entre l'autocar des Broncos et un camion-citerne, qui a fait 15 morts et 14 blessés, dont deux sont dans un état critique.

Le conducteur du camion, qui n'a pas été blessé gravement, a été interrogé par la police avant d'être libéré.