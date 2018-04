Un texte de Patrick Henri

Avec deux points, des aides sur les deux buts des siens, le capitaine des Oilers Connor McDavid s’est assuré de mettre la main sur un deuxième trophée Art-Ross consécutif. Il termine la saison avec 41 buts, 67 aides et 108 points, six de plus que Claude Giroux des Flyers, qui a récolté 102 points.

C’est la première fois depuis la saison 2001 qu’un joueur remporte le championnat de marqueurs deux années de suite.

Jaromir Jagr, alors avec les Penguins, avait terminé au premier rang quatre saisons consécutives, entre 1998 et 2001.

L’histoire du match

Les Oilers et les Canucks se sont échangé les politesses lors des deux premières périodes.

Le 25e but de la saison de Leon Draisaitl a donné les devants aux Oilers. Il s’agissait aussi d’un 70e point pour le grand numéro 29.

La réplique des Canucks est venue en fin de période, alors que Jussi Jokinen a fait dévier un lancer de Brendan Leipsic.

Tyler Motte a donné l’avance aux Canucks, mais le 24e de Ryan Nugent-Hopkins a créé une nouvelle impasse, cette fois de 2-2.

Aucun but n’a été inscrit en troisième et en prolongation, forçant la tenue d’une séance de tirs de barrage.

Ryan Nugent-Hopkins, qui s’est élancé le premier, n’a pas marqué, mais les trois autres joueurs des Oilers ont touché la cible. McDavid, Michael Cammalleri et Draisaitl ont tous déjoué Anders Nilsson.

Du côté des Canucks, Daniel Sedin a d’abord marqué, le tir frappé de Henrik a été arrêté par Cam Talbot, puis Jussi Jokinen a forcé la tenue d’une quatrième ronde. Alex Edler devait marquer, mais Talbot a fermé la porte.

Les Sedin tournent la page

La carrière des jumeaux Sedin s’est terminée face à l’équipe contre laquelle ils ont inscrit le plus de points. Ensemble, ils ont accumulé 168 points, lors des 98 duels qui ont opposé les deux équipes depuis le début de la saison 2000.

Même si depuis 15 ans, les frères suédois ne sont pas les plus appréciés lors de leurs visites à Edmonton, ils ont reçu plusieurs belles ovations de la part des amateurs présents à la Place Rogers.

Les jumeaux Henrik et Daniel Sedin ont apprécié l'accueil des supporteurs des #Oilers. #ThankYouSedins pic.twitter.com/47PSE84bLV — Patrick Henri (@pathenri) 8 avril 2018

Une vidéo illustrant la carrière des jumeaux de 37 ans a été présentée lors de la première période.

Au début de la prolongation, la foule a scandé le nom Sedin à plusieurs reprises.

À la fin de la rencontre, les joueurs des Oilers tous serrés la main des deux frères avant de saluer la foule pour une dernière fois cette saison.

Bilan d’une saison à oublier

Les joueurs des Oilers videront leur casier dimanche et rencontreront les médias pour la dernière fois de la saison.

L’entraîneur-chef Todd McLellan devrait aussi faire le bilan de la saison des siens.

Le directeur général Peter Chiarelli devrait, quant à lui, parler lundi ou mardi.