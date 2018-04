La fin des activités de l’entreprise basée dans l’Est ontarien se fait déjà sentir chez certains producteurs. C’est le cas de Francis Perth, qui gère une ferme familiale depuis une dizaine d’années.

Producteur laitier d’abord, il cultive également tous les ans du maïs, du soya, du foin et du sarrasin.

En octobre 2017, Francis Perth a vendu 20 tonnes de sarrasin à Homestead Organics. Les dizaines de sacs qu’a vendus M. Perth devaient lui rapporter environ 13 000 $. Or, ce dernier n’a pas reçu la somme qui lui était due.

Francis Perth a vendu pour 13 000 $ sarrasin à Homesetad Organics. Photo : Radio-Canada

J’ai semé, j’ai récolté, j’ai séché, j’ai livré [...] je n’ai pas eu le chèque. Francis Perth, agriculteur

Cinq mois plus tard, il n’a reçu que le tiers du montant anticipé. Francis Perth n’est pas le seul producteur à vivre cette situation. D’autres agriculteurs, notamment du Québec, attendent eux aussi des milliers de dollars.

Quatre plaintes formulées

Les Producteurs de grain du Québec, l’association qui représente les cultivateurs de la province, ont confirmé à Radio-Canada avoir déjà reçu au moins quatre plaintes au sujet de Homestead Organics.

Le propriétaire de l’entreprise, Tom Manley, admet que la forte concurrence a eu raison de son entreprise.

« Malheureusement, plusieurs producteurs biologiques vont perdre de l’argent et j’en suis désolé, ça me fait mal à l’âme de les décevoir comme ça. Je suis terriblement navré de ne pas pouvoir respecter ces engagements », indique-t-il.

Malgré la déception, Francis Perth constate que la situation aurait pu être pire pour lui.

« Présentement, je suis [producteur de grain] conventionnel, et je regardais ça, et on s’entend que le bio, c’est l’avenir. Tu t’associes avec un gars comme Homestead qui est capable de te le distribuer, c’est un très bon lien. Mais aujourd’hui, on le sait bien, une chance que je n’ai pas été à 100 % avec lui parce que je ne serais plus là aujourd’hui moi non plus », dit le producteur.

M. Manley soutient que l'agent de liquidation avisera bientôt les créditeurs de l'entreprise du montant qu'ils toucheront après la liquidation. Homestead Organics comptait 18 employés.

Avec les informations d'Antoine Trépanier